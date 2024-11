Sinner sempre più nella storia: vince le Atp Finals

Jannik Sinner profeta in patria. Il tennista azzurro, 23enne, numero uno del mondo, ha vinto le Atp Finals, andate in scena all'Inalpi Arena di Torino. Nella finalissima odierna l'altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del ranking internazionale, 27enne, con il punteggio di 6-4, 6-4.

Per l'azzurro un successo ineccepibile, frutto di cinque vittorie, tre nel girone, più la semifinale di ieri e l'atto conclusivo di oggi, maturate tutte in due set. Era dal 1986 che un tennista non vinceva il Master di fine anno senza lasciare un parziale per strada: l'ultimo a riuscirci era stato Ivan Lendl ben 38 anni fa.

La finale

Numeri incredibili quelli di Sinner, confermati anche nella finale di oggi. Steso di fatto Fritz, battuto già nel secondo match della fase a gironi di queste Finals. Il tennista di San Diego, sconfitto dall'azzurro anche nella finale dei recenti Us Open, nulla ha potuto contro lo «strapotere» dell'altoatesino, sostenuto anche dal tifo tricolore dello stracolmo impianto torinese.

L'altoatesino non ha mai perso il servizio, forte anche di ben 14 ace; di contro ha strappato la battuta allo statunitense nel settimo e decisivo gioco del primo parziale e nel quinto (e anche questo decisivo) game del secondo set. Risultato finale quindi identico a quello del match di martedì, sempre contro Fritz: duplice 6-4 in favore di Sinner, con un break per set.

Primo successo nelle Finals

Per l'azzurro, lo scorso anno sconfitto in finale da Novak Djokovic, è il primo successo nelle Finals. Per l'altoatesino è il 18esimo titolo della carriera, l'ottavo di questo splendido 2024, aperto con il trionfo agli Australian Open, proseguito con la vittoria agli Us Open e con l'acuto odierno, giunto a pochi giorni dal via delle Final Eight della Coppa Davis.

A Malaga, da giovedì, Sinner proverà a trascinare ancora il team azzurro al successo, come ha fatto lo scorso anno, riportando la mitica insalatiera in Italia a distanza di 47 anni dal primo, storico successo tricolore, centrato da Adriano Panatta e compagni nel 1976.

Le parole di Sinner

«Tutto fantastico. È stata un'ottima settimana. È qualcosa di speciale vincere in casa davanti al proprio pubblico, che è veramente incredibile. Contento di come ho gestito tutto e felice di condividere questo successo con i tifosi italiani». Così Jannik Sinner, ai microfoni dell'Inalpi Arena di Torino, dopo il trionfo nelle Atp Finals 2024.

Per Sinner è il 18/o titolo in carriera, l'ottavo stagionale e il primo nel torneo dei «maestri» dopo la finale persa 12 mesi fa con Djokovic. L'altoatesino allunga nel ranking (+4mila punti sul secondo Zverev), diventa il terzo giocatore nell'Era Open a vincere Australian Open, Flushing Meadows e Atp Finals dopo Federer e Djokovic. Prossimo appuntamento, con i colori azzurri, la Coppa Davis a Malaga.

Atp Finals in Italia

Durante la cerimonia di premiazione il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi ha annunciato che le finali resteranno in Italia anche nel prossimo quinquennio 2026-2030.