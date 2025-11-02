Sinner ha vinto il Master 1000 di Parigi: è di nuovo numero 1 al mondo

Jannik Sinner ha vinto il Paris Masters e torna numero 1 al mondo dopo la defiance di Carlos Alcaraz a inizio torneo. Il tennista italiano ha batutto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6. Per l’altoatesino è il 23esimo titolo della carriera, su 32 finali disputate (9 delle quali in questo anno solare). Per il canadese invece era la ventesima finale nel circuito maggiore (8 i titoli in bacheca), la quinta del 2025 (nel quale ha trionfato tre volte).

Sfumato per Auger Aliassime il sogno di staccare in anticipo il biglietto per Torino, cosa che sarebbe accaduta in caso di successo contro Sinner.