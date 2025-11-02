Giornale di Brescia
Sinner ha vinto il Master 1000 di Parigi: è di nuovo numero 1 al mondo

Jannik ha battuto Auger Aliassime (6-4 7-6) vincendo il 23esimo titolo della sua carriera
Jannik Sinner durante la finale del Masters 1000 di Parigi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Jannik Sinner durante la finale del Masters 1000 di Parigi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Jannik Sinner ha vinto il Paris Masters e torna numero 1 al mondo dopo la defiance di Carlos Alcaraz a inizio torneo. Il tennista italiano ha batutto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6. Per l’altoatesino è il 23esimo titolo della carriera, su 32 finali disputate (9 delle quali in questo anno solare). Per il canadese invece era la ventesima finale nel circuito maggiore (8 i titoli in bacheca), la quinta del 2025 (nel quale ha trionfato tre volte).

Sfumato per Auger Aliassime il sogno di staccare in anticipo il biglietto per Torino, cosa che sarebbe accaduta in caso di successo contro Sinner.

Jannik SinnerMasters 1000 Paristennis
  3. Ricarica la pagina se necessario