Sinner batte Zverev e vola in semifinale alle Atp Finals

Jannik Sinner supera Zverev 6-4 6-3 e chiude al primo posto il gruppo Borg. Venerdì affronterà Shelton, con in palio anche punti decisivi per il numero 1 Atp
Jannik Sinner esulta dopo la vittoria contro Zverev - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Jannik Sinner concede il bis, batte Alexander Zverev e si assicura un posto in semifinale alle Atp Finals in corso alla Inalpi Arena di Torino con la certezza di chiudere in testa il gruppo Borg. Il numero 2 del mondo, dopo il successo all'esordio su Felix Auger-Aliassime, si conferma la bestia nera del tedesco (quinto successo di fila negli scontri diretti, il quarto stagionale dopo le finali di Melbourne e Vienna e la semifinale del Masters 1000 di Parigi): 6-4 6-3 dopo un'ora e 37 minuti di gioco.

Il 24enne altoatesino tornerà in campo venerdì per l'ultimo match della fase a gironi, opposto a Ben Shelton: lo statunitense, che oggi è stato sconfitto da Felix Auger-Aliassime, è di fatto eliminato (il canadese si giocherà con Zverev l'altro posto in semifinale) ma Sinner non può permettersi passi falsi visto che si sta giocando a distanza con Alcaraz il numero 1 del ranking.
 

Atp Finals di TorinoJannik SinnerTorino
