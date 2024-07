Settebello, fammi rivivere il mio ‘92

Sandro Bovo · Tecnico An Brescia

Trentadue anni fa il nostro oro a Barcellona, ora può arrivare il bis: ancora una volta sarà fondamentale saper gestire l’emotività

I tredici convocati a Parigi: tra questi c'è anche Gianazza dell'An Brescia - Da Instagram © www.giornaledibrescia.it

Me la ricordo bene quell’emozione. Nel 1992 avevo 23 anni, avevo giocato solo gli Europei l’anno prima. Era stata una convocazione inaspettata: partire nei 13 per le Olimpiadi di Barcellona, un sogno. Invece poi si è trasformato tutto in realtà e siamo tornati con l’oro olimpico al collo. Quattro anni dopo ho fatto parte anche della spedizione per Atlanta, lì abbiamo vinto un bronzo, ma le emozioni sono sempre le stesse. Tommaso Gianazza andrà alle Olimpiadi: «Grazie all’An Brescia» Mi ricordo m