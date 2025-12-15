Salgono a sette i convocati dell’An Brescia al collegiale nazionale
Diventano sette i convocati dell’An Brescia per il secondo collegiale del Nazionale Italiana in preparazione agli Europei di Belgrado che si svolgeranno da 10–25 gennaio.
Si aggiunge a sei già ufficiali – Tommaso Baggi Necchi, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Filippo Ferrero e Alessandro Balzarini – il capitano della squadra bresciana, Jacopo Alesiani.
La prima fase del Collegiale, iniziata il 13 dicembre, proseguirà fino al 19 dicembre a Napoli nella Piscina Scandone; dal 19 al 23 dicembre si terrà la sessione di sparring con la Nazionale Ungherese a Budapest; dal 26 al 30 dicembre il common training con il Montenegro, con cui il 29 dicembre l’Italia disputerà un’amichevole ufficiale.
«La convocazione di Jacopo Alesiani – scrive la società –, capitano e punto di riferimento della prima squadra, rappresenta un ulteriore riconoscimento al lavoro svolto dal gruppo biancazzurro in questa prima parte di stagione e rafforza ulteriormente la presenza dell’An Brescia all’interno del progetto tecnico della Nazionale Italiana».
