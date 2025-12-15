Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Salgono a sette i convocati dell’An Brescia al collegiale nazionale

Francesca Marmaglio
Ai sei giocatori già chiamati a prendere parte al raduno in vista degli Europei di Belgrado si aggiunge il capitano Jacopo Alesiani
Il capitano dell'An Brescia, Jacopo Alesiani © www.giornaledibrescia.it
Il capitano dell'An Brescia, Jacopo Alesiani © www.giornaledibrescia.it
AA

Diventano sette i convocati dell’An Brescia per il secondo collegiale del Nazionale Italiana in preparazione agli Europei di Belgrado che si svolgeranno da 10–25 gennaio.
Si aggiunge a sei già ufficiali – Tommaso Baggi Necchi, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Filippo Ferrero e Alessandro Balzarini – il capitano della squadra bresciana, Jacopo Alesiani.
La prima fase del Collegiale, iniziata il 13 dicembre, proseguirà fino al 19 dicembre a Napoli nella Piscina Scandone; dal 19 al 23 dicembre si terrà la sessione di sparring con la Nazionale Ungherese a Budapest; dal 26 al 30 dicembre il common training con il Montenegro, con cui il 29 dicembre l’Italia disputerà un’amichevole ufficiale.
«La convocazione di Jacopo Alesiani – scrive la società –, capitano e punto di riferimento della prima squadra, rappresenta un ulteriore riconoscimento al lavoro svolto dal gruppo biancazzurro in questa prima parte di stagione e rafforza ulteriormente la presenza dell’An Brescia all’interno del progetto tecnico della Nazionale Italiana».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
An Brescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario