Rally 1000 Miglia, ufficializzate le date: c’è una prima volta storica

L'Automobile Club Brescia ha confermato che il 48° Rally 1000 Miglia si disputerà dal 18 al 20 settembre 2025 e sarà appuntamento sia del Trofeo italiano rally che della Coppa rally di terza serie.

La novità

La manifestazione bresciana, una delle più prestigiose d'Italia, conferma così la sua data di svolgimento alla fine dell'estate, che ha caratterizzato le ultime quattro edizioni, spostandosi però nella seconda metà di settembre come non era mai avvenuto prima nella storia della corsa.

Rally Mille Miglia, vittoria di Crugnola e Ometto - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il declassamento

La gara, com'è noto, non sarà più valida per il Campionato italiano assoluto, ma tornerà ad esserlo soltanto per il Trofeo italiano rally (Tir), in passato Tricolore Asfalto. Di fatto un declassamento, che la porterà a confrontarsi con la stessa serie di cui è stata protagonista tra il 2014 ed il 2019, oggi variata nel format e nel contesto sportivo.

Il percorso

Il percorso, che dovrà rispettare il regolamento del Trofeo, per il quale sono previste alcune variazioni nel 2025, è ancora in fase di studio e costruzione. Dovrebbero essere coinvolti, come da tradizione, i territori della Valle Sabbia e della Val Trompia. Ad aggiungere valore anche il fatto che la manifestazione sarà una delle tre della stagione 2025 a fregiarsi del coefficiente 1.5.