Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal tennis

Rafa Nadal ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle competizioni attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre sarà il suo ultimo torneo da tennista professionista.

Le dichiarazioni

«Mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che gli ultimi sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione», le parole del campione spagnolo. «In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera – ha aggiunto –. È successo molto più di quanto avrei mai potuto immaginare».

«Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese - ha sottolineato -. È come chiudere il cerchio, perché una delle mie prime gioie è stata la finale di Siviglia nel 2024».

L’omaggio di Federer

Roger Federer e Rafael Nadal, due leggende del tennis - Foto Epa/Nic Bothma © www.giornaledibrescia.it

«Che carriera, Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti gli incredibili traguardi nel gioco che amiamo. È stato un onore assoluto!». Così Roger Federer ha risposto su Instagram al video pubblicato da Rafa Nadal, nel quale annuncia il suo ritiro dal tennis. Tra i vari commenti, quello di Matteo Berrettini che scrive «Leyenda!» («Leggenda»), il profilo ufficiale di Wimbledon («Grazie per tutto Rafa») e quello del Roland Garros che commenta «King». E ancora l'Atp Tour: «Non ci sono parole per descrivere come ci sentiamo, il giorno che desideravamo non arrivasse mai. Ci hai regalato i momenti e i ricordi più incredibili, grazie di tutto!».