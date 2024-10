Quegli intrecci sospesi in volo delle nuove farfalle acrobatiche

Vincenzo Cito

I successi arrivati in coppia delle giovani sorelle Codato e la bravura di Beltrani ha affascinato pure la Rai

Quando le sorelle Codato si scatenano in casa nella classica lite fra sorelline, può capitare che Martina, nata nel 2009, minacci scherzosamente Aurora, più piccola di tre anni. «Guarda che alla prossima gara ti mollo e vai giù». In realtà non è mai successo, perché è proprio l’intesa maturata nel tempo la vera forza delle due giovanissime della Millennium, da considerare fra le più promettenti nel doppio dei tessuti aerei, disciplina emergente che sta conquistando il favore delle giovanissime.