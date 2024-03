Premio Leonessa 2024, i riconoscimenti alle atlete bresciane che hanno brillato per meriti e risultati raggiunti

Celebrate alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, applaudite per i meriti, i risultati e i traguardi raggiunti, insignite del Premio Leonessa 2024, giunto alla 21esima edizione. Sono state trentadue le atlete, normodotate e con disabilità, e undici le squadre che, nel tardo pomeriggio, all’auditorium San Barnaba, hanno ricevuto il riconoscimento della città in quanto sportive che, con perseveranza, passione, e dedizione, in varie competizioni, a differenti livelli, hanno saputo distinguersi e trionfare. Portando in alto il nome di Brescia lungo lo Stivale, ma anche ben oltre i confini dello stesso.

«Quando questo premio è nato non era per nulla scontato, era un azzardo, perché lo sport era sì praticato dalle donne, ma poco raccontato – ha esordito la sindaca Laura Castelletti –. La strada da compiere è ancora molta, ma tanti passi avanti sono stati fatti. Voi fate un lavoro straordinario nel praticare lo sport, ma anche nel trasmetterne i valori, complimenti dunque e grazie».

A segnalare all’amministrazione le campionesse Federazioni ed Enti di Promozione. «Dietro ogni piccola grande donna ci sono desiderio, passione, dedizione, – ha ricordato l'assessore allo Sport Alessandro Cantoni – e noi premiamo il talento di quante hanno portato con onore il nome di Brescia in giro per il mondo. Come amministrazione siamo orgogliosi di essere al vostro fianco».

Nuotatrici, karateche, podiste, ginnaste, veliste, tiratrici, solo per citarne alcune, figlie e madri, celebrate in una serata che ha avuto come madrina d’onore la ghedese Camilla Almici, Campionessa Europea 2023 e del Mondo 2022 di tiro dinamico sportivo. «È un onore per me essere qui come testimonial – ha ammesso la campionessa - e premiare quelle atlete che si impegnano nello sport; praticarlo a livello agonistico significa avere forza di volontà, passione, dedizione: credete sempre in voi stesse e fatevi aiutare, famiglia e allenatori sono sostegno imprescindibile».