Premiati i Campioni della Leonessa che hanno reso grande la Brescia dello sport

Quarantaquattro tre atlete e atleti e 13 società, che, in varie discipline tra sport olimpici e paralimpici, nella stagione scorsa hanno raggiunto traguardi e calcato podi a livello nazionale e internazionale, figli di una città che nel pomeriggio li ha applauditi e premiati. Si è svolta, oggi, all'auditorium San Barnaba la cerimonia dei Campioni della Leonessa 2023, iniziativa che, per la sua decima edizione, ha visto David Moss, ex cestita e capitano della Pallacanestro Brescia e oggi assistant coach della stessa, quale testimonial d'eccezione.

«Oggi - ha accolto i presenti la sindaca Laura Castelletti – valorizziamo lo straordinario percorso di ciascuno di voi che ha reso e rende orgogliosa la nostra città. Lo sport, che ha un ruolo formativo altissimo, non è solo competizione, ma porta con sé valori, amicizia, solidarietà, e impegno per la collettività.

Gli elenchi completi Atleti premiati

Atleti premiati Società premiate

E voi ne siete campioni, e con esso, esempio,, ma si possono fare cose straordinarie anche quando non si parte con il vantaggio di altri. Grazie, dunque, per come portate lo Sport in giro per il mondo e per come raccontate la città. Siete il nostro patrimonio».

Costruito e coltivato con l'adoperarsi di molti attori: «Ringraziamo le vostre famiglie – ci ha tenuto a sottolineare l'assessore Alessandro Cantoni - pilastro emotivo che vi accompagna nella vita e vi dà la possibilità di essere persone migliori attraverso lo sport; poi allenatori, staff tecnici, volontari e squadre, che vi forniscono gli insegnamenti per quanto riconosciamo oggi. E infine grazie a voi, di cuore, perché portate in alto Brescia e siete esempio di perseveranza, resilienza, voglia di fare, e insegnate ad imparare dalle sconfitte per essere sempre più forti».

«Oggi - ha poi aggiunto Tiziana Gaglione, delegata Coni - vedo tanti volti nuovi, segno che tante sono le eccellenze del nostro territorio. Portandovi il saluto del Coni, mantello che cerca di tenere tutti uniti, vi ricordo che voi siete per noi linfa a cui attingiamo per andare avanti». Presente e futuro al quale è andato anche l'augurio di Moss, anch'egli premiato a sorpresa. «Vi auguro che lo Sport – ha detto Moss - possa sempre essere la vostra strada e che vi porti tutti i premi possibili».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it