Plebani: «Grazie ai miei amici ora ho voglia di nuove esperienze»

La triatleta bresciana ha conquistato l’argento nella gara che si è svolta ieri nelle acque della Senna

Veronica Yoko Plebani incredula all'arrivo - © www.giornaledibrescia.it

La regina della Senna non ha più voglia di lasciare la banchina, anche se la sua esibizione è finita ormai da quattro ore. Veronica Yoko Plebani vuole vivere ogni secondo dell’impresa che ha compiuto. Veronica, che sapore ha la medaglia conquistata? «Non lo so, non lo sto capendo ancora, ve lo giuro. A Tokyo l’ho realizzato nel momento in cui l’ho fatto, adesso non ci posso credere di aver preso una medaglia così. Sono emozionatissima». Che gara è stata? «Durissima, ma io mi sono veramente sorpr