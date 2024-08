Il Marco Polo in Cina per le «Olimpiadi» del ping pong

Dieci ragazzi della società bresciana hanno preso parte a un campus e a un torneo internazionale nella palestra della Nazionale a Huangshi

La squadra del Marco Polo al gran completo - © www.giornaledibrescia.it

Un viaggio nella culla del ping pong mondiale. È in Cina, la terra che ha plasmato atleti del calibro di Ma Long e Zhang Jike, che dieci atleti in erba del settore giovanile del Tennis Tavolo Marco Polo hanno vissuto un’esperienza totalizzante, intensa, destinata a restare scolpita nelle loro memorie. Una full immersion nell’universo pongistico cinese che li ha portati, in una dozzina di giorni, a misurarsi con pari età in allenamenti e amichevoli, fino al climax del torneo internazionale spalma