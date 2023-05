Per l’An Brescia un mese di fuoco in cui giocarsi la stagione

In trenta giorni c’è chi riesce a fare il giro del Mondo. L’An Brescia nel medesimo lasso di tempo si giocherà un’intera stagione. Niente di strano per la squadra di coach Sandro Bovo che ormai da una decina d’anni si qualifica per la finale scudetto, mentre in Champions League – da sei anni a questa parte – riesce a raggiungere la Final Eight.

E così dopo aver battuto in due gare nella semifinale scudetto l’Ortigia, l’An è pronta per l’ennesima sfida con la Pro Recco. Il cammino prevede l’inizio con gara-1 in Liguria martedì 16 alle 18.30; gara-2 invece sarà a Mompiano sabato 20 alle 18.45. Se non bastassero due match a decidere la squadra campione d’Italia, la serie continuerebbe con gara-3 da disputarsi ancora a Recco sabato 27 alle 21.

