Pedrini e Reggi: «Gli azzurri del tennis un esempio, non solo in campo»

I due ex tennisti raccontano lo storico doppio trionfo in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup «tra crescite individuali e un maxi effetto traino»

3 ' di lettura

Marco Pedrini e Raffaella Reggi - © www.giornaledibrescia.it

È lo sport più crudele, perché chi è in campo è clamorosamente solo con sé stesso. Davanti ha un avversario e, contemporaneamente, i propri demoni. Ma il tennis, di rado, è pure un gioco di squadra. E, ultimamente, quando scendono in campo le selezioni nazionali il tricolore finisce per sventolare più in alto di qualsiasi altra bandiera. Domenica gli azzurri hanno vinto la seconda Coppa Davis consecutiva, sbarazzandosi agilmente dell’Olanda in finale. Il 20 novembre, le colleghe della Nazionale