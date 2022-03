Pallanuoto, un’An Brescia «spuntata» affronta Savona

Si fa davvero duro il gioco per l’An Brescia. E non solo in acqua, ma anche - anzi soprattutto - in infermeria. Dopo l’infortunio di Stefano Luongo, infatti, la squadra bresciana perde anche Vapenski. Il mancino si è fratturato due costole durante la finale di Coppa Italia contro la Pro Recco: fatale una ginocchiata di Di Fulvio, per lui una prognosi di almeno un’altra settimana di riposo. Senza due dei suoi attaccanti, quindi, la squadra di coach Sandro Bovo dovrà presentarsi oggi in Liguria per il match di campionato contro il Savona. Così un match già difficile in condizioni normali, diventa ancora più complicato.

Savona, reduce dall’ottima prestazione in semifinale di Coppa Italia contro il Telimar, che ha regalato ai liguri un bellissimo terzo posto, scenderà in acqua per sfruttare al massimo tutte le possibilità di un’An acciaccata. «Resta comunque una sfida per riprenderci dalla delusione in Coppa Italia - dice il difensore Niccolò Gitto -: abbiamo perso in finale, ma siamo consci del nostro valore, l’abbiamo anche dimostrato in acqua. Contro Savona sarà una partita molto impegnativa, importante vincere anche per consolidare il secondo posto in classifica. Dobbiamo migliorare la percentuale realizzativa con l’uomo in più, mentre in difesa dovremo continuare a fare come sempre. Andremo in Liguria in emergenza, con un roster ristretto e per questo dovremo dare tutti qualcosa in più».

Continua quindi il periodo sfortunato dell’An che, comunque, in Coppa Italia ha offerto buone cose. In campionato il primo posto, che consegna la possibilità di giocare la prima e l’ultima partita della serie finale scudetto in casa, è quasi impossibile da raggiungere: la Pro Recco, infatti, è imbattuta a quota 45, mentre Brescia è seconda con 38 punti. L’obiettivo, quindi, è mantenere il secondo posto, ma soprattutto ritrovare sicurezza e continuità: «L’imperativo è cercare di vincere a Savona – commenta coach Bovo -. Sarà una gara molto difficile, loro hanno meritato il terzo posto in Coppa Italia, sono in grande forma: squadra ben organizzata e ben allenata, spiccano tre top player come Rizzo, Fondelli e Molina, senza dimenticare Campopiano che è cresciuto molto e Bruni. È una squadra molto attrezzata e difficile da affrontare. Arriviamo rimaneggiati, ma dobbiamo vincere».

L’An tornerà a Mompiano la prossima settimana per il match di campionato contro Salerno (l’ultimo casalingo del girone scudetto) e martedì 29 per la gara di Champions League contro la Dinamo Tbilisi. Il programma: ore 14 Ortigia-Salerno; ore 15 Savona-An Brescia, Telimar-Pro Recco. La classifica: Pro Recco 45; An Brescia 38; Trieste, Telimar 32, Savona 31; Ortigia 30; Salerno 18.

