L’An Brescia parte male, poi accelera e vince: Ortigia battuta 11-8

Francesca Marmaglio

A siracusa le padrone di casa vanno avanti 3-0, poi subiscono la reazione dei cittadini, che restano così in testa alla classifica

2 ' di lettura

Balzarini, uno dei protagonisti del match, ha messo a segno una tripletta - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Vittoria pesante per l’An Brescia che batte 11-8 a Siracusa l’Ortigia. Con i tre punti la squadra bresciana resta a punteggio pieno in testa alla classifica con la Pro Recco. Grande reazione delle calottine di coach Sandro Bovo che nel primo tempo partono contratte e subiscono un parziale di 3-0. Già nel secondo tempo, però, l’attacco diventa più efficace e la difesa torna ad essere quella vista nelle scorse partite. Non si demoralizza Brescia nemmeno quando pur costruendo molto non riesce a fin