Pallanuoto, B maschile: Brescia si avvicina alla vetta

Prima parte di gara a risultato ingessato, seconda che si mantiene tale per un tempo, per poi spaccarsi prepotentemente a favore di Brescia. Torna da Vicenza con 3 punti in tasca e un successo per 14-9 la Waterpolo di mister Niccolò Gitto e, stante la sconfitta di Padova nelle acque del Monza, accorcia sulla posizione di vertice ora distante solo un punto.

Il match

A stappare la partita sono i padroni di casa che sfruttano la prima situazione a uomo in più per segnare l’1-0, Brescia replica subito con Pini, e poi fa altrettanto con Buccella che ristabilisce la parità dopo il rigore trasformato dai locali, quindi passa con Groppelli e chiude il primo tempo avanti con il minimo scarto poiché, al 3-3 dei vicentini, risponde Rezzano.

Meno prolifico, in termini di reti il secondo tempo, che registra il 4-4 della Rangers Pallanuoto, e il nuovo vantaggio bresciano, a firma di Rezzano, che manda così Brescia all’intervallo lungo avanti di uno.

Quando si riprende l’incontro, la Waterpolo prova a rompere l’equilibrio e trova il +2 con Buccella e Foresti, Vicenza, frena, ma sono ancora i biancazzurri a rilanciare con Raise, prima che i locali dimezzino e costringano ad affrontare gli ultimi 8 minuti, partendo ancora con il minimo vantaggio. Quando l’ultimo atto inizia, però, Brescia non tergiversa, anzi piazza un break di 4-0, confezionato con i sigilli di Copeta, Buccella, Boscoli e Balzarini, poi fissa con Raise e Rezzano, rendendo innocue le due marcature di Vicenza. La prossima settima Brescia tornerà in vasca alla Mompiano per affrontare, alle 15, Jesina.

Il commento

«Sapevo che sarebbe stata una partita dura – ammette coach Gitto – loro hanno espresso buon gioco, buoni ritmi, per contro noi abbiamo sbagliato tanto, con conclusioni affrettate in attacco, poi sul finale della partita ci siamo sciolti. Ho fatto giocare atleti con meno minutaggio, che si sono fatti trovare pronti, e sono molto contento di questo. Aggiungiamo tre punti al nostro campionato ed esperienza in più che ci portiamo appresso».

Il tabellino

Rangers Pallanuoto Vicenza-Brescia Waterpolo 9-14 (3-4, 1-1, 3-3, 2-6)

Rangers Pallanuoto Vicenza: Gallo, Balbo 1, Manetti, Guerzoni 1, Scocchi 2, Gonzato 1, Marcato 1, Bonadeo 1, Grazian, Parolin, Meneghini 2, Zamperetti, Zanoni, Zaggia. All. Dal Bosco

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 3, Zanetti, Rezzano 3, Pini 1, Balzarini 1, Copeta 1, Foresti 1, Groppelli 1, Boscoli 1, Malvagia, Sordillo, Corrente, Raise 2. All. Gitto

La classifica

Padova punti 26, Brescia Waterpolo 25, Rari Nantes Bologna 25, Osimo 23, N.C. Monza 21, Canottieri Milano 19, Pentathlon Moderno Modena 13, Patom Jesina 10, Pallanuoto Vicenza 7, Como Recoaro 6.



