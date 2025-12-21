Pallanuoto, serie B maschile: Brescia travolge in casa Vicenza

Pirotecnico finale d’anno per la Brescia Waterpolo, che chiude l’ultimo appuntamento di campionato del 2025 con la roboante affermazione casalinga per 19-10 su Rangers Pallanuoto Vicenza.

Il sette di coach Niccolò Gitto, che era reduce dal ko in trasferta contro Modena, questa volta non si fa frenare da malanni e influenza che pure, come sette giorni prima, avevano condizionato l’avvicinamento alla partita, e mette a segno il secondo successo casalingo in altrettante gare nelle acque della Mompiano.

Il match

La formazione biancazzurra domina nei primi otto minuti che la vedono portarsi sul 4-0 e poi sul 5-1 (rete dei Rangers su rigore), e continua ad andare a bersaglio nel tempo che segue, tenendo al contempo a debita distanza gli ospiti.

Al cambio vasca Brescia, cinico sotto porta e bravissimo a finalizzare al meglio le contro fughe, ci arriva sul 9-5, e dopo l’intervallo lungo non cede campo ad avversari e cali di concentrazione, anzi continua a spingere, tanto da presentarsi agli ultimi otto minuti sul 14-7. Poi nel quarto che resta da giocare non solo amministra, ma incrementa il divario, fino ad impacchettarsi i tre punti con un 19-10 che restituisce la fotografia della partita.

Il commento

A fine match, chiaramente soddisfatto il tecnico Niccolò Gitto. «Abbiamo controllato dall’inizio fino alla fine – commenta il coach –. Avevo chiesto ai ragazzi una risposta dopo la sconfitta contro Modena, che fosse fatta di voglia di giocare e di dimostrare il proprio valore: sono contento della prestazione di tutti, a partire dai portieri fino al più giovane Rezzano. Ovviamente abbiamo ancora da lavorare, ma chiudere bene questo anno era il nostro obiettivo». Ora pausa per le festività, poi la Waterpolo tornerà in vasca per la quarta giornata di campionato il 10 gennaio, alle 16.30, quando sarà impegnata in trasferta contro Patom Jesina.

Il tabellino

Brescia WP-Rangers Vicenza 19-10

(5-1; 4-4; 5-2; 5-3)

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 1, Zanetti 3, Rezzano, Pini 2, Balzarini, Copeta 1, Foresti 2, Groppelli 2, Boscoli 3, Malvagia 3, Sordillo 1, Corrente, Raise 1.

Rangers Vicenza: Gallo, Balbo, Manetti, Guerzoni 1, Scocchi 3, Boaria, Marcato 3, Bonadeo, Grazian, Parolin, Meneghini 1, Zamperetti 2, Zanoni, Zaggia.