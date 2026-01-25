Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Pallanuoto, serie B: vittoria e primato in solitaria per Brescia

Nadia Lonati
Il Como Nuoto Recoaro va ko per 10-8. Coach Gitto soddisfatto a metà: «Continuiamo il nostro cammino, ma la prestazione non mi è piaciuta»
I giocatori della Brescia Waterpolo - © www.giornaledibrescia.it
I giocatori della Brescia Waterpolo - © www.giornaledibrescia.it
AA

Una gara non brillante, ma comunque condotta dall’inizio alla fine, e portata in porto per tre punti che non solo confermano la posizione in testa alla classifica, ma che, stante la sconfitta della Canottieri Milano contro Osimo (prossima avversaria a Mompiano), vale anche il primato in solitaria.

Il match

Vince ancora la Brescia Waterpolo che, sul campo del Como Nuoto Recoaro, nella sesta giornata di campionato, spegne il fanalino di coda con un successo per 10-8 al termine di una sfida durante la quale la squadra biancazzurra detta il passo, ma con i lariani sempre in grado di stare francobollati.

Tra rigori realizzati e altri parati (Corrente ne neutralizza tre e la stessa Brescia se ne vede respinti altrettanti, due sul risultato di 0-1 nel primo quarto e l’altro nel secondo), e agganci momentanei subiti nel mezzo della sfida, Zanetti e compagni non trovano mai allunghi tali da ammansire i padroni di casa e consentire di amministrare, se non nelle battute finali.

Al cambio vasca si arriva con il sette guidato da coach Niccolò Gitto avanti di una sola rete e nel quarto che segue, che risulterà poi il decisivo ai fini della vittoria, dato che è lì che Brescia trova il +2, è Corrente, autore di un’ottima prestazione, a evitare che le acque si facciano troppo agitate. Quando poi si entra negli ultimi 8 minuti, Brescia trova anche il +3, e a seguire limita il rientro dei padroni di casa, garantendosi così vittoria e 3 punti.

Il commento

«Che sarebbe stata una partita tutta da giocare lo avevo già detto alla vigilia e così è stato: ce la siamo portata avanti fino alla fine – la rilegge coach Niccolò Gitto –. L’approccio dei ragazzi però non è stato dei migliori, siamo stati lenti sotto tutti i punti di vista. Ottima nota la prestazione di Corrente che ha parato tre rigori, è sempre stato presente e ci ha messo più di una pezza, e grande, nei momenti di difficoltà. Questa vittoria ci serve per continuare il nostro cammino, per rimanere in testa alla classifica, però la prova non mi è piaciuta, in settimana lavoreremo quindi sui nostri errori».

La Brescia Waterpolo tornerà ora in vasca il prossimo sabato, alle 17.30, a Mompiano, quando riceverà Osimo Pirates per una sfida di vertice.

Lo staff e il presidente (al centro) - © www.giornaledibrescia.it
Lo staff e il presidente (al centro) - © www.giornaledibrescia.it

Il tabellino

Como Nuoto Recoaro - Brescia Waterpolo: 8-10 (1-3; 3-2; 1-2; 3-3)

Como Nuoto Recoaro: Santosuosso, Riefoli 3, I. Bianchi, Macagnano, M. Bianchi 2, Marano 1, Giudici, Massa, Vasco, Pellegatta 2, Malnati, Andreetti, Misitano.

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella, Zanetti 3, Rezzano, Pini 1, Balzarini, Copeta 1, Foresti 2, Groppelli, Boscoli 1, Malvagia 2, Sordillo, Corrente, Raise.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
pallanuotoBrescia WaterpoloBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario