Pallanuoto, serie B: vittoria e primato in solitaria per Brescia

Una gara non brillante, ma comunque condotta dall’inizio alla fine, e portata in porto per tre punti che non solo confermano la posizione in testa alla classifica, ma che, stante la sconfitta della Canottieri Milano contro Osimo (prossima avversaria a Mompiano), vale anche il primato in solitaria.

Il match

Vince ancora la Brescia Waterpolo che, sul campo del Como Nuoto Recoaro, nella sesta giornata di campionato, spegne il fanalino di coda con un successo per 10-8 al termine di una sfida durante la quale la squadra biancazzurra detta il passo, ma con i lariani sempre in grado di stare francobollati.

Tra rigori realizzati e altri parati (Corrente ne neutralizza tre e la stessa Brescia se ne vede respinti altrettanti, due sul risultato di 0-1 nel primo quarto e l’altro nel secondo), e agganci momentanei subiti nel mezzo della sfida, Zanetti e compagni non trovano mai allunghi tali da ammansire i padroni di casa e consentire di amministrare, se non nelle battute finali.

Al cambio vasca si arriva con il sette guidato da coach Niccolò Gitto avanti di una sola rete e nel quarto che segue, che risulterà poi il decisivo ai fini della vittoria, dato che è lì che Brescia trova il +2, è Corrente, autore di un’ottima prestazione, a evitare che le acque si facciano troppo agitate. Quando poi si entra negli ultimi 8 minuti, Brescia trova anche il +3, e a seguire limita il rientro dei padroni di casa, garantendosi così vittoria e 3 punti.

Il commento

«Che sarebbe stata una partita tutta da giocare lo avevo già detto alla vigilia e così è stato: ce la siamo portata avanti fino alla fine – la rilegge coach Niccolò Gitto –. L’approccio dei ragazzi però non è stato dei migliori, siamo stati lenti sotto tutti i punti di vista. Ottima nota la prestazione di Corrente che ha parato tre rigori, è sempre stato presente e ci ha messo più di una pezza, e grande, nei momenti di difficoltà. Questa vittoria ci serve per continuare il nostro cammino, per rimanere in testa alla classifica, però la prova non mi è piaciuta, in settimana lavoreremo quindi sui nostri errori».

La Brescia Waterpolo tornerà ora in vasca il prossimo sabato, alle 17.30, a Mompiano, quando riceverà Osimo Pirates per una sfida di vertice.

Il tabellino

Como Nuoto Recoaro - Brescia Waterpolo: 8-10 (1-3; 3-2; 1-2; 3-3)

Como Nuoto Recoaro: Santosuosso, Riefoli 3, I. Bianchi, Macagnano, M. Bianchi 2, Marano 1, Giudici, Massa, Vasco, Pellegatta 2, Malnati, Andreetti, Misitano.

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella, Zanetti 3, Rezzano, Pini 1, Balzarini, Copeta 1, Foresti 2, Groppelli, Boscoli 1, Malvagia 2, Sordillo, Corrente, Raise.