Pallanuoto, serie B: Brescia vince ancora e allunga in vetta

Vittoria in volata, e allungo in testa. È una Brescia Waterpolo mai doma quella che, contro Osimo, fermando il tabellone sul 10-9, centra la quinta vittoria consecutiva, nonché sesta in sette gare, e con i suoi 18 punti in classifica ribadisce il proprio primato, staccando le inseguitrici, ora indietro quattro lunghezze.

Il match

Contro la seconda forza del girone 2 di B, la giovane formazione biancazzurra apre la sfida a suo favore con la rete di Sordillo e poi chiude il primo quarto sul 2-1 grazie alla marcatura di Boscoli che trasforma il rigore conquistato da Rezzano. Nel quarto a seguire però la situazione si complica, e non poco, perché Osimo Pirates prima pareggia i conti, poi timbra altri tre centri portandosi sul 2-5, mentre Brescia si sblocca solo a un minuto dal cambio vasca, con il secondo gol di giornata di Boscoli che vale il 3-5.

Nonostante il passivo, Zanetti e compagni non si disuniscono, né perdono la testa, anzi, dopo l’intervallo lungo tornano in acqua aggressivi e, vistisi neutralizzare un paio di tiri dal portiere ospite, accorciano ancora dai 5 metri, in questo caso con Foresti, e ad un giro di lancette trovano il 5-5 con lo stesso numero 8.

La reazione degli ospiti si produce in un nuovo +3, 5-8, che rischia di condurre agli ultimi 8 minuti con una zavorra pesante, ma Groppelli, in uscita dal time out, firma il 6-8.

L’ultimo quarto è di sofferenza, caparbietà e cuore per i biancazzurri. Questi prima si riportano con il fiato sul collo di Osimo grazie a una conclusione dalla distanza di Buccella e poi agganciano pure con Foresti a metà frazione, ma ancora una volta vedono i marchigiani trovare un nuovo vantaggio e anche sfiorare il +2. Le resistenze della Waterpolo, tuttavia, stavolta negano tale possibilità, e, quando manca poco più di un minuto dalla fine, il sette cittadino pareggia 9-9 con Copeta, che sfrutta uno splendido passaggio di Maninetti. Ma è a 40’’ dalla sirena che Brescia fa saltare la Mompiano con Groppelli che segna il gol vittoria.

Il commento

«È stata una gara al cardiopalma come ci aspettavamo – ammette coach Niccolò Gitto – che si è decisa nelle ultime azioni. Sapevamo della forza dell’avversario che ha dimostrato tutto il suo valore, ma noi siamo stati bravi a rimanere concentrati anche quando eravamo sotto di tre reti, siamo rimasti sul pezzo, e abbiamo ripreso la partita.

Devo fare i complimenti alla squadra, ai miei ragazzi che hanno giocato tutti portando ciascuno il proprio apporto. Stiamo migliorando di partita in partita, ma questo non ci deve bastare: dobbiamo essere affamati e vogliosi di migliorarci ancora».

E il prossimo sabato, alle 18, Brescia sarà chiamata ad un’altra sfida dal coefficiente di difficoltà alto: la squadra cittadina sarà infatti impegnata in trasferta contro Plebiscito Padova, che, in questo turno, grazie alla vittoria in casa della Canottieri Milano, ha agganciato Osimo al secondo posto.

Il tabellino

Brescia Waterpolo-Osimo Pirates 10-9 (2-1, 1-4, 3-3, 4-1)

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 1, Zanetti, Rezzano, Pini, Balzarini, Copeta 1, Foresti 3, Groppelli 2, Boscoli 2, Malvagia, Sordillo 1, Corrente, Maninetti.

Osimo Pirates: L. Ricciotti, Marcucci, L. Bersacchia, Fazi 2, Arcangeli, Vitale 1, Marini 2, Bordi 1, A. Ricciotti, Di Maggio, Vaccarini 1, F. Bersacchia 2, Bellesi, Forgione.