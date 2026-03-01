Pallanuoto, serie B: Brescia batte Modena e risale in classifica

Tre punti per ripartire dopo tre giornate senza vittorie. Torna al successo la Brescia Waterpolo e lo fa imponendosi 13-9 su Modena, nelle acque amiche della Mompiano che si conferma fortino inviolato per i biancazzurri.

Il match

Contro il sette modenese, la squadra di Niccolò Gitto rimedia a un avvio di gara un poco leggero – che consente agli ospiti, rubata palla a metà vasca, di sbloccarla e, dopo il pareggio di Pini, di realizzare anche l'1-2 – e poi si guadagna un margine che proteggerà sino alla fine.

Già riferito dei primissimi minuti, la Waterpolo chiude il primo quarto avanti 5-3 con le marcature di Boscoli per il 2-2 e ancora il suo mancino per il primo vantaggio di giornata, e con quelle di Sordillo, che riporta avanti dopo il pareggio su rigore degli avversari (e un altro rigore bloccato da Corrente) e del già citato Pini, che infila la porta dalla distanza.

Nel secondo quarto è ancora Sordillo a timbrare dopo quasi tre minuti di stallo, poi Modena accorcia dai cinque metri, ma la pressione dei patroni di casa è tanto asfissiante che questi si rituffano nella metà campo ospite e ci rimangono insistentemente fino al 7-4 di Buccella.

Al cambio vasca si arriva sul 7-5, e quando la contesa riprende i modenesi si rifanno sotto, ma due reti di Pini li ricacciano indietro, 8-6, e altrettanto fa Copeta (ancora con i gradi di capitano per l'ultima giornata di squalifica di Zanetti) che li punisce sulla sirena che chiude il terzo tempo, evitando che il gol trovato dagli avversari una dozzina di secondi prima introduca agli ultimi 8 minuti con il fiato sul collo.

Poi, il capitano va di nuovo a referto nell'ultimo quarto, siglando l'11-7, mentre a fissare il risultato, dopo che Modena aveva dimezzato il ritardo andando sul 11-9, sono Groppelli e Pini. La vittoria, che vendica il ko dell'andata, consente ai biancazzurri di guadagnare una posizione in classifica, ai danni di Osimo.

Brescia tornerà in vasca il prossimo sabato, a Vicenza, per la sfida contro la Rangers Pallanuoto, in programma alle 19.30.

Il commento

«Era importante tornare alla vittoria – ammette coach Niccolò Gitto – e c'è stata una bella risposta da parte dei ragazzi, anche da alcuni che sin qui erano magari rimasti in ombra. Bene Pini, gran trascinatore e autore di un'ottima partita sia in avanti che in difesa. Purtroppo siamo ancora in emergenza, il lavoro da fare è ancora lungo, perché errori gratuiti ce ne sono stati, quindi avanti con il lavoro, giorno dopo giorno. Spero di recuperare gli infortunati già dalla prossima settimana».

Il tabellino

Brescia Waterpolo-Pentathlon Moderno Modena 13-9 (5-3, 2-2, 3-2, 3-2)

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 1, Raise, Rezzano, Pini 5, Balzarini, Copeta 2, Foresti, Groppelli 1, Boscoli 2, Malvagia, Sordillo 2, Corrente, Brunago. All. Gitto

Pentathlon Moderno Modena: Pedrerielli, Montante 1, Bouichichane, Cojacetto, Rametta 1, Gozzoli, Torre, Romani, Sorbini, Andrè 2, Righetti 4, Conti, Cantiello, Torri 1. All. Lugli

La classifica

Padova punti 26, Brescia Waterpolo 22, Rari Nantes Bologna 22, Osimo 20, N.C. Monza 18, Canottieri Milano 16, Pentathlon Moderno Modena 13, Patom Jesina 10, Pallanuoto Vicenza 7, Como Recoaro 6.