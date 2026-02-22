Pallanuoto, serie B: Brescia battuta 14-11 dalla Rari Nantes Bologna

Una prima parte di gara ad alta intensità, fatta di tanta pressione, buonissima difesa, e un attacco che cerca e trova le soluzioni giuste, una seconda con il fiato corto e meno attenta che costa caramente. Comincia con una sconfitta il girone di ritorno per la Brescia Waterpolo battuta 14-11 nella trasferta contro la Rari Nantes Bologna e agganciata al terzo posto, proprio dal sette felsineo.

Nella tana dei bolognesi, il sette allenato da coach Niccolò Gitto se la gioca benissimo per due tempi, poi cede nei successivi. O meglio, fatali per Brescia sono gli otto minuti post cambio vasca, durante i quali i biancazzurri subiscono un passivo di 5-1 che strappa il punteggio e rende l'ultimo un quarto a rincorrere, ma senza fortuna.

Per dovere di cronaca è giusto ricordare le defezioni dei bresciani: mancava capitan Zanetti, che sta scontando una squalifica, mentre Sordillo e Foresti erano reduci da una settimana non a pieno regime, dati i colpi ricevuti nella sfida del turno precedente.

Il match

La partita si apre in salita per Brescia che va sotto dopo 15'' e poi incassa anche il 2-0, tuttavia la reazione è immediata: il pressing si fa forte, la difesa chiude gli spazi, costringendo i locali a tiri da lontano, e le ripartenze sono veloci, tanto che Balzarini e Copeta firmano il pareggio e Buccella e Foresti il sorpasso, poi, subìto un altro rigore, arriva anche il 3-5 di Boscoli.

Più ingessato il secondo quarto, che Brescia sblocca dopo tre minuti, dai 5 metri, con Buccella, ma all'intervallo lungo la formazione biancazzurra ci arriva con il vantaggio risicato, ovvero sul 5-6. E quando la gara riprende a campi invertiti, la situazione precipita: Bologna fa il 6-6, Groppelli rilancia i suoi 6-7, ma è ancora la formazione di casa ad infilare la porta bresciana, e per ben quattro volte. Così all'ultimo quarto si approda con il tabellone sul 10-7.

Brescia prova a rientrare, ma al rigore di Copeta, Bologna risponde presto, e altrettanto fa con la marcatura di Buccella, poi si riporta sul +3, e rende vani anche i centri di Balzarini e di Buccella, per il poker personale. Prossima sfida, sabato, alle 15, alla comunale di Mompiano, contro Modena.

Il commento

«È stata una partita dai due volti – non nega coach Niccolò Gitto – siamo stati in gara per tre tempi e poi per disattenzioni nostre gravi i loro singoli hanno trovato i gol, i loro tre giocatori di spicco hanno fatto la differenza. Noi abbiamo pagato anche le poche rotazioni, eravamo corti e non ne avevamo più. Peccato poi per le superiorità numeriche non sfruttate al meglio».

Il tabellino

Rari Nantes Bologna-Brescia Waterpolo 14-11 (3-5, 2-1, 5-1, 4-4)

Rari Nantes Bologna: Sgobbi, Negrini, Senegalliesi, Gori, Masetti, Riccò, Montroni, Spadafora 3, Repetto 1, Turcsanyi 1, Cocchi 6, Cecconi 3, Costa, Stagni.

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 4, Raise, Rezzano, Pini, Balzarini 2, Copeta 2, Foresti 1, Groppelli 1, Boscoli 1, Malvagia, Sordillo, Corrente, Maninetti.

La classica

Padova punti 23, Osimo 20, Brescia Waterpolo 19, Rari Nantes Bologna 19, N.C. Monza 15, Canottieri Milano 13, Pentathlon Moderno Modena 13, Patom Jesina 10, Pallanuoto Vicenza 7, Como Recoaro 6.