Pallanuoto: l’An inizia il campionato con un successo contro Quinto

Buona la prima per l’An Brescia che in trasferta in Liguria batte il Quinto per 13-4. Nessun dubbio, almeno sulla carta, sulla differenza fra i due roster, ma l’esperienza di alcuni giocatori della squadra ligure avrebbe potuto accorciare le distanze. Così non è.

La squadra bresciana non comincia bene: tanti errori in attacco causati dalla fretta e dalla troppa voglia di fare. Sempre bene, invece, la difesa: pochi spazi concessi e tanta concentrazione per le calottine biancoazzurre. Ne esce una prestazione di buon livello per l’An e un gap non così scontato soprattutto per quanto fatto dai liguri nel girone di EuroCup.

Il match

Parte contratta nel primo tempo l’An Brescia, non fa di meglio Quinto che non riesce a sfruttare al massimo le esitazioni iniziali della squadra di Sandro Bovo. Puccio apre le marcature per i liguri e dopo vari pali e una clamorosa traversa di Ferrero, l’An trova la rete con Del Basso. Nel secondo tempo Quinto scompare, mentre Brescia costruisce bene: Irving (1-2), Dolce (1-3), Balzarini (1-4) danno il via alla fuga bresciana che si consolida nella terza frazione. Quando Irving (1-5 e 1-7), Del Basso (1-6), Ferrero (2-8) e Dolce (2-9) trovano il gol per Brescia, mentre i padroni di casa rispondono solo con Nora (2-7) e Panerai su rigore (3-9).

Le calottine biancoblù trovano buon ritmo nell’ultima frazione, anche se a sbagliare molto sono i liguri davanti alla porta. L’An diventa invece cinica in attacco. Ferrero (3-10), Del Basso (3-11 e 4-12) e Guerrato (4-13) non danno scampo a Quinto che segna solo con un bel tiro dalla distanza di Nora (4-11).

Il post gara

«Bella prova, non era per nulla facile dopo l’impegno settimanale di Coppa – ha commentato il difensore Vincenzo Dolce –. Si è visto che stiamo lavorando in difesa, eravamo davvero attenti e abbiamo affrontato la gara al meglio dopo una grande preparazione con coach Bovo. Ora testa alla prossima settimana».

L’An sarà in acqua giovedì 17 per il match di EuroCup in trasferta lo Smyrnis, mentre sabato 19 a Mompiano contro il Telimar per la seconda giornata di regular season.

Risultati

Olympic Roma-Savona 6-17; Pro Recco-Bologna 14-5; Roma Vis Nova-Ortigia 11-7; Telimar-Roma 14-11; Trieste-Catania 17-7; Posillipo-Florentia 8-8; Quinto-An Brescia 4-13.

Classifica

Savona, Telimar, Trieste, Recco, Roma Vis Nova, An Brescia 3; Posillipo, Florentia 1; Olympic Roma, Roma Onda Forte, Quinto, Ortigia, Catania, Bologna 0.