Pallanuoto: L’An vince facile con la Lazio riportandosi in vetta

Più che una partita un allenamento. L’An Brescia batte 20-4 la Lazio a Mompiano, conquista tre punti e si riporta in vetta alla classifica del campionato con la Pro Recco. Un match da pronostico: troppo giovane e inesperta la squadra laziale, che annovera fra i suoi giocatori l’ex Brescia Paskovic, e troppo forte l’An che gestisce il gioco dall’inizio alla fine con la mente già a martedì per la sfida Champions interna contro i greci dell’Olympiacos.

L’atteggiamento

Dura un’oretta l’incontro senza offrire spunti concreti per coach Bovo. L’An guida il gioco, porta a referto 20 gol, ma ne sbaglia altrettanti: un po’ i carichi negli allenamenti settimanali e un po’ la poca cattiveria, porta mancanza di lucidità alle calottine bresciane. L’atteggiamento offerto dalla squadra bresciana però non è scontato, in precedenza, infatti, match come quello contro il Telimar avevano visto una gestione della partita molto diversa. Ma da quel periodo l’An ne è uscita migliorata, più compatta ed efficace in tutte le fasi del gioco. In porta Bovo mette dall’inizio Matteo Giannazza, che si comporta molto bene.

La cronaca

Vapenski, Luongo (su rigore) e Bicari fanno il 3-0, Gambin accorcia per la Lazio (3-1), ma chiude la rete di Presciutti (4-1). Nel secondo tempo solo due gol per l’An con Tommaso Giannazza (5-2) e Renzuto (6-2), una marcatura per gli ospiti per mano di Ferrante (4-2). Poi Brescia diventa straripante: otto gol per le calottine di casa con Vapenski (7-2 e 11-4), Bicari (8-2), Di Somma (9-2, 10-3 e 14-4), Presciutti (12-4), Alesiani (13-4), mentre la Lazio va in rete con Caponero (9-3) e Augusti su rigore (10-4). Nel quarto periodo l’An insacca la palla sei volte senza subire gol: Giannazza (15-4), Bicari (16-4), Renzuto (17-4 e 20-4), Luongo (18-4) e Lazic (19-4). I risultati: Pro Recco Anzio 20-3; An Brescia-Lazio 20-4; Roma-Catania 11-10; Telimar-Posillipo 12-4; Salerno-Ortigia rinviata; Quinto-Metanopoli rinviata; Trieste -Savona rinviata.

La classifica

An Brescia*, Pro Recco** 30; Trieste 26*; Telimar, Ortigia 25*; Savona 24*; Salerno 15**; Anzio 11; Posillipo 10; Quinto*, Metanopoli* 9; Roma, Catania 7; Lazio 1. *partita in meno; **due partite in meno.

