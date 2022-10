Pallanuoto, Champions: An chiude il girone prima e imbattuta

L’An Brescia chiude la fase preliminare della Champions League al primo posto nel girone mantenendo l’imbattibilità. Le calottine allenate da coach Sandro Bovo, ad Atene, battono 9-4 i greci del Panionios e conquistano i play off come testa di serie. Per scoprire l’avversaria, Brescia, dovrà però attendere il sorteggio (che probabilmente si svolgerà già oggi) fra le tre seconde degli altri gironi, ossia gli ungheresi del Vasas, i romeni dell’Oradea o i greci del Vouliagmeni. I play off si svolgono con match di andata e ritorno, tra sabato 29 ottobre e sabato 5 novembre.

Note positive

La qualificazione disegna già un’An ben organizzata: i match giocati, molto ravvicinati tra loro, hanno sicuramente messo in difficoltà i giocatori bresciani, che hanno chiuso la quattro giorni molto affaticati.

Al contempo, il primo piccolo bilancio parla di una An Brescia capace di esprimere gioco veloce. Insomma, la formazione bresciana dimostra una certa concretezza in attacco e un’ottima solidità in fase difensiva. Le parole. «Sono molto contento della prestazione difensiva dei ragazzi contro il Panionios - commenta a fine gara l’allenatore Sandro Bovo -. A parte i primi due gol subiti, per il resto i miei ragazzi sono stati molto bravi. Poi si è vista la grande stanchezza accumulata. Non è facile giocare partite così in così poco tempo. Anche il match contro i lituani che abbiamo stravinto è stato impegnativo fisicamente, perché tendiamo a tenere un ritmo sempre molto alto, anche quando siamo nettamente in vantaggio, e fra pressing e controfughe abbiamo speso molte energie».

L’inizio di stagione, comunque, fa ben sperare. «Si vede il lavoro svolto lo scorso anno - continua l’allenatore dei bresciani -. Possiamo apprezzarne gli effetti per la prima volta in molti anni, dato che la squadra è rimasta praticamente la stessa. Anche da questi match sono arrivate le prime indicazioni, tra cose che facciamo bene e altre da migliorare». Il nuovo arrivo. E se la base funziona, anche il nuovo acquisto Kharkov, al momento, non sta deludendo le aspettative.

«Il suo inserimento sta risultando molto facile - ammette Bovo -, un po’ perché il gruppo è formato da grandi atleti, ma anche da bravi ragazzi, accoglienti, un po’ perché Kharkov è un giocatore fortissimo, che sa di pallanuoto, e questo rende tutto più semplice». Prima dei play off, però, l’An debutterà in campionato il 22 ottobre in Campania contro il Posillipo. La classifica. An Brescia 12 punti; Panionios 9; Mladost 6; Zaibas 3; Duisburg 0.

