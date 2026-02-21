Pallanuoto, l’An Brescia torna da Palermo con 3 punti

Come fosse sulle montagne russe, fra un’accelerata e un giro della morte, l’An Brescia col fiatone, porta a casa la pelle da Palermo. Come anticipato alla vigilia, e come avevano descritto bene le prestazioni recenti dei palermitani, il match si è rivelato molto difficile. La partita finisce nel nervosismo, ma con il risultato in favore degli ospiti che chiudono la pratica 20-16.

Analisi

Tanti, troppi i gol incassati dai bresciani che costruiscono molto, ma nel secondo tempo distruggono tutto il vantaggio conquistato. Dopo aver chiuso il primo tempo sul 6-3, infatti, le calottine di coach Sandro Bovo, subiscono nel periodo successivo ben 6 reti di cui le prime 4 consecutive: il Telimar arriva ad un passo dal pareggio, a fermarlo solo il portiere bresciano Baggi Necchi che ad inizio terza frazione para il rigore a Savelijc e conserva il +1 dei suoi.

Un continuo di alti e bassi che, naturalmente, favorisce i padroni di casa scesi in acqua carburati da entusiasmo e con la testa libera di chi non ha nulla da perdere. Sicuramente non una prestazione brillante per Brescia che fa vedere buone cose davanti, ma dietro commette troppe ingenuità. Quindi merito al Telimar per la grinta, la fame e la determinazione, ma quei 16 gol fatti dai padroni di casa sono il risultato di molti errori bresciani.

Il match

Detto questo dopo un buon primo tempo – che porta Brescia sul 6-3 grazie alle reti di Popadic (0-1, 3-6), Giri (1-2, 1-4), Dolce (1-3) e Del Basso (1-5), mentre il Telimar segna con Vucurovic (1-1), Saveljic (2-5) e Giliberti (3-5) – la seconda frazione di gioco ritrova equilibrio in acqua. A segno Saveljic (4-6), Viskovic (4-7), Muscat (5-7) e Vucurovic (6-7) nella prima parte del periodo, poi botta e risposta fra i due club (Del Basso e Alesiani per Brescia, Saveljic, Giliberti e Mangiante per Telimar)

Terzo tempo che si apre con il rigore parato di Baggi Necchi che evita il pareggio e consente ai suoi una reazione: Guerrato, Ferrero, Balzarini, Dolce e Popadic arrivano a 16 gol, mentre Palermo si difende con le reti di Vucurovic, Lo Dico e Saveljic.

Ancora paura nella quarta frazione di gioco per Brescia che incassa il -1 per le marcature di Saveljic, Muscat (su rigore) e Giliberti. Balzarini, Popadic e Del Basso riportano l’An a distanza; Giliberti fa il 16-19, ma chiude ancora Del Basso per il 16-20 definitivo.