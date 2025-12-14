Pallanuoto, B maschile: Brescia cade 11-5 in casa di Modena

Prima trasferta amara per la Brescia Waterpolo che cade 11-5 in casa di Modena. La giovane formazione guidata da coach Niccolò Gitto – che alla sfida valida per la seconda giornata di campionata, arriva dopo una settimana non facile tra guai fisici e influenze – soffre l’esperienza, la fisicità e la maturità dell’avversaria che aggredisce la sfida e non lascia ai bresciani possibilità di gioco e di manovra.

In acqua

La gara si fa subito in salita per le calottine biancazzurre, schiacciate dal pressing deciso dei padroni di casa. Il primo quarto si chiude così 3-0 e il secondo non comincia affatto meglio, con i modenesi che si portano sul 5-0. Poi la Waterpolo si sblocca, ma al cambio vasca arriva sotto 6-2.

Se a campi invertiti la formazione di Gitto riesce a tenere inizialmente a freno gli avversari (1-1), negli ultimi 8 minuti si conferma la supremazia del Pentathlon Modena che sigilla la sfida e si prende i tre punti per 11-5.

«Abbiamo sofferto»

«È stata una gara ampiamente fisica – spiega mister Gitto – loro ci han messo sotto sin dal primo minuto, i nostri centri non hanno assolutamente giocato, abbiamo avuto paura di tirare in porta e, più in generale, non abbiamo mai espresso il nostro gioco. Abbiamo sofferto il loro pressing asfissiante a tutto campo, loro sono una squadra adulta, matura, forte, che si è fatta sentire e il risultato parla chiaro, c’è stata una piccola reazione tra secondo e terzo tempo, ma niente di più. Dobbiamo lavorare per crescere, per migliorarci: la serie B è un campionato duro, in cui gioca gente esperta, che ci metterà sotto dal punto di vista fisico, dovremo essere pronti a rispondere».

La Waterpolo Brescia tornerà ora in vasca il prossimo sabato, a Mompiano, per la sfida, valida per la terza giornata di B, contro i Rangers Vicenza.

Il tabellino

Pentathlon Modena: Pederielli, Montante 1, Bouichicane, Cojacetto 1, Rametta, Gozzoli, Arnaldi 1, Romano, Sorbini 2, Andre 3, Brighetti 1, Conti, Cantiello, Toppi 2.

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella, Zanetti, Rezzano 1, Pini 3, Balzarini, Copeta, Castagna, Groppelli, Boscoli, Malvagia, Sordillo 1, Corrente, Raise.