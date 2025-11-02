Rigori, espulsioni e gol: l’An torna da Savona con vittoria e certezze

Francesca Marmaglio

Brescia gestisce meglio i tanti momenti di nervosismo e alla fine si impone 15-14

Poca pallanuoto, tante espulsioni e troppi rigori. Finisce 14-15 il match fra Savona e An, con i bresciani che chiudono la partita con metà squadra titolare (Guerrato, Ferrero, Popadic, Dolce, Viskovic e Balzarini) fuori dai giochi. Tre punti e un mezzo miracolo per la squadra di coach Bovo che ancora una volta fa prevalere la fame e il coraggio ai problemi e alle difficoltà. Il nodo Match condizionato dalle decisioni arbitrali: addirittura 9 rigori fischiati, 4 per i padroni di casa e 5 per Bre