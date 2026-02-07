Giornale di Brescia
Pallanuoto, An Brescia ko con Savona in semifinale di Coppa Italia

Francesca Marmaglio
Grande delusione per la squadra di Bovo, in vantaggio e in controllo per tre tempi. Domani la finalina per il terzo posto con Posillipo
Dolce cerca di mettere pressione a un avversario - Foto Andrea Masini
Finisce come lo scorso anno. La semifinale di Coppa Italia fra l’An Brescia e Savona la vincono i liguri che si impongono, dopo il 14-14 dei tempi regolamentari, ai rigori per 4-3 e chiudono il match sul risultato di 18-17.

Il match

Grande delusione per la squadra bresciana in vantaggio e in controllo per tre tempi: solo nel quarto periodo con Bruni e Figlioli i savonesi conquistano pareggio e vantaggio. Il match resta in bilico fino a poco prima della sirena quando a 30 secondi dalla fine Viskovic agguanta il 14-14. A quel punto, però, i bresciani vanno in affanno emotivo e si presentano ai cinque metri meno lucidi del solito: Ferrero, che durante la partita aveva infilato ben 5 reti, si fa parare il rigore da Del Lungo, mentre Dolce e Balzarini prendono il palo.

Un peccato per l’An che per il secondo anno consecutivo dovrà guardare la finale dalla tribuna della Sciorba: in acqua ci saranno Pro Recco, che nel pomeriggio ha battuto Posillipo con facilità, e – appunto – Savona. A Brescia resta la finalina per il terzo posto che si giocherà domani alle 16 contro Posillipo (diretta su Waterpolo Channel).

L’analisi

La prestazione delle calottine bresciane ha due facce: mentre nei primi tre tempi Alesiani e compagni giocano bene, tenendo alto il ritmo e mettendo in grande difficoltà gli avversari, nell’ultima frazione di gioco – quasi come se fisicamente giocare per i bresciani fosse a quel punto diventato più faticoso – saltano gli schemi, la difesa sbaglia e Savona prende coraggio. Una partita che però non è completamente da buttare: la squadra di coach Sandro Bovo, con sei elementi agli Europei e lontani dal gruppo per quasi due mesi, non ha avuto molto tempo per ritrovarsi e forse questo ha inciso, soprattutto nei momenti più complicati.

Si salvano, come detto, i primi tre tempi. Brescia chiude la prima frazione di gioco sul 4-3 e mantiene il vantaggio anche nel periodo successivo chiudendolo sul 9-6. Savona sembra in balìa degli eventi anche se nel terzo tempo prova a rialzare la testa rosicchiando un gol all’An e chiudendo la frazione sul 12-10. Nell’ultimo tempo, quando il gioco si fa decisamente più fisico, Brescia subisce, incassa qualche gol di troppo e concede il ritorno ai savonesi. Ora c’è un terzo posto da andare a conquistare contro Posillipo: servirà resettare la delusione, cacciare l’amarezza e ributtarsi in acqua per dimostrare che le sconfitte possono davvero aiutare a diventare più forti.

