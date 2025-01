L’An Brescia ha vinto la sua prima scommessa: giocarsela con tutti

Francesca Marmaglio

La squadra di Bovo ha la consapevolezza di poter dare del filo da torcere a tutti. Domani la sfida con la capolista Pro Recco

Guerrato dell'An Brescia in azione - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

La cosa più importante, a mente fredda, non è tanto la vittoria in sé, ma la consapevolezza di quello che si è riusciti a fare in pochi mesi. Il successo ottenuto a Mompiano contro Savona consegna alla squadra di coach Sandro Bovo una consapevolezza preziosissima: anche quest’anno darà del filo da torcere a tutti. L’An Brescia è così, non le serve che qualcuno scommetta su di lei per sentirsi in grado di arrivare anche ad un obiettivo ambizioso. Questo è il primo insegnamento di coach Bovo: aver