Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

L’An Brescia batte 17-7 Quinto e adesso pensa alla Champions

Francesca Marmaglio
Inizio lento, poi gara senza storia. La piscina di Mompiano si prepara per il Barceloneta
Sandro Bovo e la squadra durante un time out - Foto Eleonora Frigerio
Sandro Bovo e la squadra durante un time out - Foto Eleonora Frigerio
AA

Altra vittoria per l’An Brescia che a Mompiano batte 17-7 Quinto. Dopo un inizio un po’ a rallentatore, figlio forse della settimana di duro lavoro in trasferta a Budapest con il Ferencvaros, i valori in acqua vanno a indirizzare subito il risultato finale. I liguri, sprovvisti del centro Aicardi, lottano, provano a mantenere il ritmo dei bresciani, ma la difesa dei padroni di casa è ben organizzata e compatta.

Il match

Ritmo basso e qualche errore sotto porta per Brescia nel primo tempo. A portarsi in vantaggio infatti sono gli ospiti con Nora (0-1), poi l’An va a segno con Viskovic (1-1) e Dolce (2-1). Chiude la rete di Gianazza che fissa il punteggio sul 3-1 per i padroni di casa. Secondo tempo più prolifico per la squadra bresciana sia per numero di azioni sia per qualità: arrivano 5 gol per l’An con Guerrato (4-1), Ferrero (5-2, 7-2), Del Basso (6-2) e uno solo per Quinto ancora con l’ex Nora.

Più ritmo e più efficacia in tutti i fondamentali nella terza frazione di gioco per Brescia che in poche azioni si porta sull’11-2 grazie alle reti di Alesiani (8-2), Viskovic (9-2), Del Basso (10-2) e Popadic (11-2). Due leggerezze in difesa regalano a Quinto due gol: uno su rigore con Veklyuk (11-3) e l’altro con Miraldi (11-4).  A chiudere sono però due super tiri di Balzarini che fissano il punteggio sul 13-4.

Nell’ultimo tempo si aprono un po’ le maglie in difesa per Brescia che incassa 3 gol con Gogov (13-5), Veklyuk (15-6) e Villa su rigore (16-7). L’attacco di casa, però, resta attivo con Popadic (14-5). Dolce (15-5), Del Basso (16-6 e 17-7). Chiude la parata di Baggi Necchi sul rigore di Villa.

Ora l’An tornerà in acqua martedì alle 20.30, sempre a Mompiano, per giocare la prima partita del girone dei quarti di finale della Champions League: ospite il Barceloneta, per un incontro che si preannuncia già di fuoco.

I risultati

Olympic Roma-Florentia 9-10; Roma Vis Nova-Savona 9-12; Salerno-Telimar Palermo 19-13; Trieste-Posillipo 15-9; Ortigia 1928-De Akker Bologna 17-16 (dcr); An Brescia-Genova Quinto 17-7; Pro Recco-Napoli 23-3.

La classifica

Pro Recco 51 punti; An Brescia 48; Savona 45; Posillipo 32; Trieste 27; Iren Genova Quinto 24; De Akker Bologna 23; Napoli 21; Roma Vis Nova 20; Olympic Roma 17; Salerno 16; Telimar Palermo15; Ortigia 12; Florentia 6.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
An BresciapallanuotoBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario