L’An Brescia batte 17-7 Quinto e adesso pensa alla Champions

Altra vittoria per l’An Brescia che a Mompiano batte 17-7 Quinto. Dopo un inizio un po’ a rallentatore, figlio forse della settimana di duro lavoro in trasferta a Budapest con il Ferencvaros, i valori in acqua vanno a indirizzare subito il risultato finale. I liguri, sprovvisti del centro Aicardi, lottano, provano a mantenere il ritmo dei bresciani, ma la difesa dei padroni di casa è ben organizzata e compatta.

Il match

Ritmo basso e qualche errore sotto porta per Brescia nel primo tempo. A portarsi in vantaggio infatti sono gli ospiti con Nora (0-1), poi l’An va a segno con Viskovic (1-1) e Dolce (2-1). Chiude la rete di Gianazza che fissa il punteggio sul 3-1 per i padroni di casa. Secondo tempo più prolifico per la squadra bresciana sia per numero di azioni sia per qualità: arrivano 5 gol per l’An con Guerrato (4-1), Ferrero (5-2, 7-2), Del Basso (6-2) e uno solo per Quinto ancora con l’ex Nora.

Più ritmo e più efficacia in tutti i fondamentali nella terza frazione di gioco per Brescia che in poche azioni si porta sull’11-2 grazie alle reti di Alesiani (8-2), Viskovic (9-2), Del Basso (10-2) e Popadic (11-2). Due leggerezze in difesa regalano a Quinto due gol: uno su rigore con Veklyuk (11-3) e l’altro con Miraldi (11-4). A chiudere sono però due super tiri di Balzarini che fissano il punteggio sul 13-4.

Nell’ultimo tempo si aprono un po’ le maglie in difesa per Brescia che incassa 3 gol con Gogov (13-5), Veklyuk (15-6) e Villa su rigore (16-7). L’attacco di casa, però, resta attivo con Popadic (14-5). Dolce (15-5), Del Basso (16-6 e 17-7). Chiude la parata di Baggi Necchi sul rigore di Villa.

Ora l’An tornerà in acqua martedì alle 20.30, sempre a Mompiano, per giocare la prima partita del girone dei quarti di finale della Champions League: ospite il Barceloneta, per un incontro che si preannuncia già di fuoco.

I risultati

Olympic Roma-Florentia 9-10; Roma Vis Nova-Savona 9-12; Salerno-Telimar Palermo 19-13; Trieste-Posillipo 15-9; Ortigia 1928-De Akker Bologna 17-16 (dcr); An Brescia-Genova Quinto 17-7; Pro Recco-Napoli 23-3.

La classifica

Pro Recco 51 punti; An Brescia 48; Savona 45; Posillipo 32; Trieste 27; Iren Genova Quinto 24; De Akker Bologna 23; Napoli 21; Roma Vis Nova 20; Olympic Roma 17; Salerno 16; Telimar Palermo15; Ortigia 12; Florentia 6.