Pallanuoto, al via il campionato della Brescia Waterpolo

I progetti più grandi sono sempre quelli più coraggiosi. Ci vuole lungimiranza, esperienza e grande caparbietà, ma alla lunga sono quelli che danno i frutti migliori. È così per la Brescia Waterpolo, presentata a palazzo Loggia alla presenza del consigliere comunale Luca Pomarici, che ormai da anni è diventata un perno fondamentale della pallanuoto bresciana. Quest’anno la squadra, allenata da coach Enrico Oliva, militerà ancora nel campionato di A2 – campionato nel quale due anni fa ha giocato i playoff e la scorsa stagione li ha persi per un soffio – con una squadra giovanissima. L’obiettivo, e qui torniamo alla finalità del progetto messo in piedi con l’An Brescia (la società di serie A1) – è crescere giovani talenti per poi lanciarli nel mondo dei campioni.

L’obiettivo

Non sono parole, ma fatti. Nel roster della massima serie, allenato da coach Sandro Bovo, infatti quest’anno giocano alcuni degli atleti nati e cresciuti nella Waterpolo.

«Non abbiamo previsioni per questo campionato – dice il presidente Gianluca Fiorese – sarà un’incognita per noi che abbiamo cambiato moltissimo. La nostra responsabilità, come società, va al dì là del risultato sportivo: proviamo a crescere dei futuri campioni, ma soprattutto vogliamo che diventino uomini con certi valori. Lavoreranno tutti per concretizzare il loro sogno».

L’obiettivo sportivo è quindi la salvezza il prima possibile: «Dovendo crescere questi ragazzi – spiega coach Oliva – puntiamo a mantenere la categoria che è molto allenante. Sarà una stagione difficile, il campionato è salito di livello rispetto all’anno scorso, ma non abbiamo pressioni. Sbaglieremo e ricominceremo, senza pensare troppo. La preoccupazione non è vincere per forza, ma creare una nostra identità».

Campionato al via

E di identità ha parlato anche il nuovo capitano Nicolò Di Murro, anche lui savonese come il capitano dell’An Brescia Jacopo Alesiani: «È la prima volta che ricopro questo ruolo – commenta Di Murro – e sono molto orgoglioso sia con questa calottina. Sono a Brescia da tre anni e fin da subito sono stato accolto da un ambiente positivo. Mentalità vincente e un’identità che viene riconosciuta da tutti: Brescia non molla mai. Nemmeno quest’anno, anche se sarà difficile, daremo del filo da torcere a tutti».

Il campionato comincerà questo sabato in trasferta contro Milano alla piscina Cozzi alle 17.45, mentre la prima alla Mompiano sarà sabato 16 novembre alle 15 contro Torino.