Olimpiadi, Toti vince all’esordio: «Mi sento pioniere del badminton»

Il successo su Opti è già storico, il clarense brilla anche per fair play: «Gli incontri più significativi con Mattarella e Tamberi». Domani la sfida alla star Shin Yu Qi che può valere i quarti

3 ' di lettura

Giovanni Toti è già recordman azzurro del badminton

Tre volte nella storia dello sport tricolore. Primo maschio azzurro del badminton ai Giochi olimpici, primo italiano vincitore di un set, primo ad aggiudicarsi un incontro. E poi entrato pure nell’elenco dei gesti di fair play della giornata, per aver consolato l’avversario infortunato in lacrime. Sicurezza in acqua, i consigli della Guardia Costiera del Garda Giovanni Toti ha fatto en plein, ma da buon bresciano anziché gioire e godersi il presente pensa già al futuro. Domani mattina sfiderà il