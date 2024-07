Olimpiadi, Rigali: «Sono nella mia miglior forma, proprio adesso»

Mario Nicoliello

Il camuno si candida per un posto nella 4x100, la concorrenza interna però è altissima

Rigali ai Campionati mondiali di atletica leggera di Budapest

Bobby l’ha combinata grossa. Nel momento in cui il posto da titolare in staffetta sembrava a rischio, Roberto Rigali ha stampato il nuovo primato personale sui 100 metri, così da lanciare un messaggio chiaro al professor Filippo Di Mulo, l’uomo che avrà l’arduo compito di allestire il quartetto veloce tricolore chiamato a difendere in riva alla Senna l’oro di Tokyo. A La Chaux de Fonds, in Svizzera, il camuno di Borno ha corso in 10”19, migliorando il precedente primato (10”25 stampato a Modena