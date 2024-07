Mancano tre giorni alle Olimpiadi di Parigi e Brescia sogna altri record

Il top fu ad Anversa 1920 con 5 medaglie, tutte d’oro. L’ultima volta a Tokyo la Leonessa ne conquistò tre, con un Marcell Jacobs memorabile

2 ' di lettura

Marcell Jacobs riscrisse la storia dell'atletica italiana vincendo i 100 metri e la 4x100 a Tokyo 2020 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il primo record olimpico, Brescia, l’ha stabilito ancor prima di partire portando a Parigi ben 13 portacolori in 9 discipline. Ma un altro la nostra provincia spera di scriverlo proprio nella capitale francese, non solo aggiornando il computo totale (32 allori) ma provando ad eguagliare o migliorare un picco che dura da oltre un secolo. Anversa 1920, numericamente parlando, è stato il top per Brescia con 5 medaglie, tutte d’oro, grazie soprattutto all’Italia della ginnastica che di fatto era la