Olimpiadi Parigi, Bruno Festo e Elena Berta 14esimi dopo la sesta prova

Terzo giorno di regate a Marsiglia per il prodiere bresciano Bruno Festo e la timoniera Elena Berta alle Olimpaidi di Parigi 2024. Al giro di boa delle regate olimpiche nel 470 misto sono in quattordicesima posizione provvisoria prima delle eventuali proteste.

La quinta e sesta prova si sono disputate in un range di vento tra i 7 e 9 nodi con onda corta e ripida. Dopo un positivo decimo posto nella quinta regata (prima di giornata) incappano in un Dnf (regata non terminata) nella sesta mettendosi sulle spalle il punteggio massimo (20) scartato nel conteggio totale.

A quattro prove dal termine sono 11 i punti da recuperare dal decimo posto, ultimo disponibile per poter disputare la medal race di mercoledì 7 agosto.

L’Austria con Lara Vadlau-Lukas Maehr è al comando della classifica provvisoria davanti agli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot, terzi i giapponesi Keiju Okada-Miho Yoshioka.