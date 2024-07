Olimpiadi Parigi 2024: nella quarta giornata oro, argento e bronzo per l'Italia

Oro, argento e bronzo nella quarta giornata per l'Italia team alle Olimpiadi e undici medaglie totali. Lo score azzuro si ingrossa, grazie alle spadiste, alle Fate e all'eterno Gregorio Paltrinieri.

La scherma

Una serata calda a Parigi ma ricca di soddisfazioni in chiave azzurra. L'oro è delle regine di spada Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria che hanno battuto in finale la Francia 30-29. Seconda medaglia consecutiva per la spada femminile a squadre dopo il bronzo di Tokyo mentre per la scherma è la terza medaglia dopo l'argento di Filippo Macchi nel fioretto e il bronzo di Luigi Samele nella sciabola.

La ginnastica artistica

Dopo 96 anni d'attesa, l'Italia conquista la sua seconda medaglia olimpica a squadre nella ginnastica artistica. L'impresa riesce alle Fate Angela Andreoli, Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, autrici di una gara pressoché perfetta. L'Italia si difende al volteggio e alla trave, effettua una strepitosa routine alle parallele asimmetriche e riesce a non pagare un paio di imprecisioni nel corpo libero.

Il Nuoto

ll bronzo di giornata porta la firma di Gregorio Paltrinieri che negli 800 stile libero alza i giri del motore gradualmente e inizia la progressione a metà gara, ma quando sembra inarrestabile e lanciato verso la medaglia d'oro, arriva la rimonta dalle retrovie che lo fa scivolare sul terzo gradino del podio.

Tennis e Judo

Per il resto, nel tennis Musetti batte Navona e adesso affronterà Fritz, mentre si ferma agli ottavi la cavalcata di Jasmine Paolini sulla terra rossa del Roland Garros. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 5 del mondo e quarta forza del seeding a cinque cerchi, ha ceduto contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, 67 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 3-6 7-5.

Non c'è nulla da fare per l'Italia del judo, che per il quarto giorno consecutivo vede sfumare il sogno della medaglia.