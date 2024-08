Parigi 2024, Jacobs: «Ho cercato di spingere fino alla fine»

Al desenzanese è mancato qualcosa in accelerazione: «Ho dato tutto me stesso, gli altri hanno corso forte»

La finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il giorno dopo il quinto posto nella finale dei 100 metri non ci sono comunicati ufficiali sulla salute di Marcell Jacobs. Significa che quello avvertito domenica sera durante la finale dei 100 metri è stato soltanto un crampo, come aveva d’altronde dichiarato il gardesano alla fine della fatica. Come d’abitudine, il campione olimpico di Tokyo (titolo che gli rimarrà a vita) ha affidato a Instagram le sue sensazioni. «Volevo dimostrare ancora una volta che, nonostante tutte le difficoltà che si