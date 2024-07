Olimpiadi 2024, Toti oggi sfida il numero uno sognando i quarti

Mario Nicoliello

Il clarense tenta l’ardua impresa tra le 10 e le 10.30 col cinese Shi per andare avanti senza ripescaggi

2 ' di lettura

Giovanni Toti sul campo a Parigi 2024

Digerito l’antipasto, condito con una vittoria agevole e un gesto di fair play finito tra le fotografie di giornata, Giovanni Toti si siede al tavolo a cinque cerchi per degustare la portata principale della sua avventura: la sfida odierna (tra le 10 e le 10.30 all’Arena de La Porte de Chapelle) contro il numero uno del mondo, il cinese Shi. In palio c’è l’ingresso nel tabellone a eliminazione diretta del torneo di badminton, con tanto di accesso diretto ai quarti per via del bye agli ottavi att