D’Amato: «Ho colto l’occasione, mio padre sarebbe orgoglioso»

Mario Nicoliello

La dedica della medaglia della ginnasta della Brixia che ha vinto l’oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi: «Spero in altri successi per noi»

3 ' di lettura

Alice D'Amato alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nella sala conferenze del Palais Omnisports di Bercy gli occhi sono tutti sono su Simone Biles, anche se la statunitense stavolta è uscita sconfitta alla trave e si è classificata seconda al corpo libero. L’occasione è ghiotta per chiedere alla ginnasta più forte di sempre un commento sulle due azzurre che siedono al suo fianco: «Sono super emozionata e orgogliosa per loro. Hanno fatto un esercizio fantastico e saranno d’esempio per le giovani ginnaste italiane». Alice D’Amato e Manila Esposito