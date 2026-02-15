Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Olimpiadi, altro oro per l’Italia: impresa Vittozzi nel biathlon

Primo oro olimpico della carriera per la 31enne di Pieve di Cadore, che si prende una medaglia storica nell’inseguimento 10 chilometri
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
  • Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon
    Olimpiadi, Vittozzi oro nel biathlon - Foto Epa/Martin Metelko © www.giornaledibrescia.it
AA

Dopo quello di Federica Brignone, arriva anche il secondo oro di giornata per l’Italia ai Giochi invernali di Milano-Cortina: Lisa Vittozzi si prende una medaglia storica nell’inseguimento 10 chilometri di biathlon. La 31enne di Pieve di Cadore è perfetta al poligono (20/20), recupera i 40 secondi persi nella sprint e centra il primo oro olimpico della carriera.

30’1’’8 il tempo dell’azzurra, che precede di 28"8 la norvegese Maren Kirkeeide e di 34’’3 la finlandese Suvi Minkkinen. Quarto posto per la leader della classifica generale Lou Jeanmonnot, staccata di 49’’4. L’impresa di Vittozzi porta all’Italia l’ottavo oro a Milano-Cortina.

L’emozione

«Non ci posso credere, sono troppo felice – ha detto a calto Vittozzi –. Sono molta orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri. È un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Olimpiadi di Milano-CortinaLisa Vittozziinseguimento 10 chilometribiathlonmedaglia d'oro
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario