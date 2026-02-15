Olimpiadi, altro oro per l’Italia: impresa Vittozzi nel biathlon

Dopo quello di Federica Brignone, arriva anche il secondo oro di giornata per l’Italia ai Giochi invernali di Milano-Cortina: Lisa Vittozzi si prende una medaglia storica nell’inseguimento 10 chilometri di biathlon. La 31enne di Pieve di Cadore è perfetta al poligono (20/20), recupera i 40 secondi persi nella sprint e centra il primo oro olimpico della carriera.

30’1’’8 il tempo dell’azzurra, che precede di 28"8 la norvegese Maren Kirkeeide e di 34’’3 la finlandese Suvi Minkkinen. Quarto posto per la leader della classifica generale Lou Jeanmonnot, staccata di 49’’4. L’impresa di Vittozzi porta all’Italia l’ottavo oro a Milano-Cortina.

MONNA LISA VITTOZZI, CHE OPERA D'ARTE! pic.twitter.com/wP9HeshKxt — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 15, 2026

L’emozione

«Non ci posso credere, sono troppo felice – ha detto a calto Vittozzi –. Sono molta orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri. È un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore».