Olimpiadi da record per Brescia con 4 podi in 4 sport

A Parigi un bel tris di vittorie e l’argento colto da Andreoli. Il conto storico di Brescia arriva a 36 medaglie e 21 sono gli ori

2 ' di lettura

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Meglio di Tokyo 2020. Come ad Atene 2004, ma con un numero superiore di ori. Quasi come ad Anversa 1920. Esattamente come successo tre anni fa per l’edizione giapponese, anche quella di Parigi si può definire una spedizione storica per i colori bresciani. Aumento Cresce in maniera cospicuo il medagliere storico della nostra provincia, che si conferma ancora una volta d’oro. Questo perché non solo il numero complessivo di metalli in due settimane passa da 32 a 36, ma perché gli ori continuano ad