Olimpiadi, cresce l’attesa per la semifinale di Jacobs nei 100 metri

Ai Giochi di Parigi 24 è il giorno della finale dei 100 metri uomini, uno degli eventi sportivi più seguiti nel mondo. Gli occhi sono ovviamente puntati su Marcell Jacobs, il velocista bresciano chiamato a difendere l’oro conquistato tre anni fa a Tokyo.

Condizione necessaria è superare le semifinali: tre quelle in programma a partire dalle 20.05, Jacobs correrà nella seconda – in ottava corsia – che scatterà alle 20.14. Prima di lui l’altro italiano in gara, Chituru Ali.

Nelle batterie entrambi non sono scesi sotto i 10”, con Marcell che ha chiuso con un 10”05 e Chituru con un 10”02.

Il velocista di Desenzano non era soddisfatto della prova, iniziata con la puntura di un’ape poco prima dello start. «Era importante risparmiare energie il più possibile pensando agli impegni successivi – ha detto subito dopo la prova -. Ho commesso più di un errore in partenza e questo non mi ha permesso di trovare il ritmo che avrei voluto, pertanto mi sono dovuto impegnare più del previsto nella seconda parte. In semifinale bisognerà correre molto più forte. Per ambire alla finale di sicuro servirà scendere sotto i 9”90».

Cresce dunque l’attesa. Passano in finale – in programma alle 21.50 - i primi due di ciascuna delle tre semifinali e i migliori due tempi di recupero.