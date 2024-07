Nel fioretto Macchi è argento tra le polemiche

Filippo Macchi è medaglia d'argento nel fioretto uomini dell'Olimpiade di Parigi. In finale ha perso 15-14 con il rappresentante di Hong Kong Long Ka Cheung. È l’ottava medaglia dell'Italia.

Sotto 5-4 il campione in carica piazza un parziale di 5 punti a 1 scappando sul 9-6 ma Macchi non si scompone, rimonta e chiude il primo round sotto 11-10. Sul 12-12, Macchi si porta sul 13-12 e poi a match-point sul 14-12. Cheung Ka Long annulla entrambi i match-point (14-14) e si va alla decisiva. Per tre vote doppia stoccata e per tre volte si va alla revisione: la terza è quella buona per Cheung Ka Long che si conferma campione olimpico con lo sconcerto del team azzurro con il del Ct azzurro Stefano Cerioni furioso con l'arbitro.