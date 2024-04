Multistars, 30 anni dopo è l’ora dell’emozionante gran ritorno a Brescia

Il meglio del decathlon (ben dieci partecipanti con un personale superiore a 8mila punti) e dell’eptathlon (in diciotto con un personal best sopra quota 6mila), compresi gli emergenti azzurri Dario Dester e Sveva Gerevini, per dar vita al Multistars 2024, la riunione internazionale - prima tappa Gold del World Athletics Tour - di prove multiple in scena il 27 e il 28 aprile a Sanpolino.

Organizzata dal Club 10+7 di Gianni e Barbara Lombardi, l’edizione numero 37, l’ottava a Brescia dopo le prime sette tra il 1988 e il 1994, è stata presentata ieri mattina in Loggia e registrerà la presenza di 52 atleti (24 uomini e 28 donne) di 26 Paesi (per la prima volta sventoleranno i vessilli di Cina e Cile), riabbracciando la città dopo trent’anni di assenza.

Considerazioni

«Il ritorno alle origini - ha ricordato Gianni Lombardi - celebra il fatto che Brescia sia diventata, col suo nuovo impianto, un punto di riferimento per l’atletica non solo italiana, ma pure interazionale».

In campo maschile i favoriti saranno il campione europeo 2016, il belga Thomas Van der Plaetsen, il ceco Adam Helcelet e il polacco Pawel Wiesiolek, mentre tra le donne fari puntati sull’austriaca Ivona Dadic, sulla vincitrice dell’anno scorso, la statunitense Taliyah Brooks, e sulla svizzera Caroline Agnou. Occhio però anche a due giovanissimi: il belga Jente Hauttekeete, a livello Under 20 primatista del mondo dell’eptathlon indoor e campione europeo del decathlon outdoor, e l’ungherese Sarolta Kriszt, vicecampionessa europea Under 18.

«Siamo orgogliosi del ritorno della competizione a Brescia: è una testimonianza di come la città accolga e ispiri. Nell’area di Sanpolino nel 2026 sarà attivo e operativo il nuovo impianto indoor, perché l’amministrazione comunale crede nello sport e nell’atletic», ha spiegato l’assessore allo sport, Alessandro Cantoni, mentre la sottosegretaria a Sport e Giovani della Regione Lombardia Lara Magoni ha snocciolato i numeri sul territorio lombardo: «L’atletica leggera ha una forza naturale e importante, con 562 società e oltre 50mila tesserati, il decathlon e l’eptathlon ne sono l’espressione più completa».

Per il presidente di Fidal Lombardia Gianni Mauri «le prove multiple sono alla base dell’atletica e la Lombardia ha un centro tecnico dedicato al settore, a Saronno», mentre per il numero uno di Fidal Brescia, Rolando Perri «il Multistars è una sfida organizzativa importante ma sarà anche emozionante».

Alla presentazione sono intervenute anche Clara Stabiumi, per il main sponsor Alfa Acciai («Sosteniamo il territorio che ci circonda e lo sport nei suoi aspetti agonistici ma anche educativi»), e Viviana Masini, madre di Marcell Jacobs e presidente della Jacobs Academy: «Gianni Lombardi, primo allenatore di mio figlio, è stato fondamentale nella crescita di Marcell: lo veniva a prendere a casa e lo portava al campo, lo spronava a trovare il meglio dentro se stesso quando ero incerto se continuare o meno a fare atletica. Per questo con Marcell continuiamo a sostenere con entusiasmo questa manifestazione».

Infine uno sguardo allo sviluppo sostenibile: «Il Multistars - conclude Gianni Lombardi - è il primo meeting internazionale in Italia che ha scelto di condividere il progetto della federazione mondiale, chiamato Athletics for a Better World, che si basa sulla sostenibilità, con un suo programma da sviluppare».