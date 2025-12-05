Mondiali di kickboxing, due medaglie per la bresciana Baffelli

Una stella che non smette di brillare. A ribadire le proprie qualità di eccelsa fighter (lottatrice), la camuna Giulia Baffelli mette la doppia firma ai Mondiali Senior e Masters di kickboxing svoltisi nei giorni scorsi negli Emirati Arabi ad Abu Dhabi.

Doppia medaglia

Baffelli si mette al collo ben due medaglie nella categoria -55 kg: superati egregiamente tutti gli ostacoli delle fasi eliminatorie (con più match chiusi con caparbietà alla terza ripresa), conquista l’argento nella specialità Kl (kick light) e strappa un bronzo nel Lc (light contact). Certo, un pizzico di rammarico per il trionfo solo sfiorato è naturale e comprensibile. Ad ogni modo, gli striscioni appesi fuori dalla casa di Malegno da amici e parenti («Sei stata super Giuli, ci hai fatto sognare») compensano un po’ la delusione.

Leggi anche Kickboxing, Giulia Baffelli sul tetto del mondo

Sul podio

Comunque lenita dal fatto di essere oramai una certezza, visto che nella maggior parte delle competizioni la ragazza finisce sul podio. Risultati che si ripetono con frequenza da tempo, sia con la divisa del Team Vallecamonica kickboxing sia con quella del team Italia, indossata per la prima volta nel 2012 quando, centrando allora il trionfo con la squadra Juniores, già faceva capire il proprio potenziale.

Vantando nel mentre varie affermazioni in campo nazionale e internazionale, da allora poco è cambiato: la giovane è ancora tre le migliori del ranking Wako. Eccola dunque festeggiare l’ennesimo risultato di prestigio accanto al coach Lionello Pedersoli, storico tecnico del club camuno, che ha coltivato diversi talenti della comunità montana nello sferrare pugni e calci tipici delle arti marziali.