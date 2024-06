Mille Miglia 2024, l’annuncio di Giuliano Canè: «Nel 2025 sarò in gara»

A volte ritornano. «Andrea Vesco lo provo a fermare io. L’anno prossimo sarò in gara». Parole e musica di Giuliano Canè, che ieri sera era presente all’arrivo di tappa a San Lazzaro di Savena, suo paese di residenza.

Per l’indimenticabile pilota emiliano, 10 volte campione alla Mille Miglia, il 2025 potrebbe essere l’anno del grande ritorno. Vale a dire 15 anni dopo l’ultimo successo. «Sto bene fisicamente, ho ancora un’enorme passione e una grande voglia, oltre ad avere le mie auto ferme in garage. Nella prossima edizione voglio esserci» ha assicurato Canè, che ieri sera ha pure portato in piazza Bracci la mitica Lancia Aurelia, al volante della quale ha vinto la Freccia Rossa nel 1994.

Una sfida che si preannuncia epica per provare a ostacolare l’inarrestabile bresciano Andrea Vesco, che oggi a fianco di Fabio Salvinelli potrebbe portare a casa il suo quinto successo personale consecutivo - Canè si era fermato a tre -, che sarebbe anche il settimo della sua carriera.

«Andrea è bravo, attento, preciso. Vince perché è senza dubbio il migliore» è il giudizio del suo prossimo rivale Giuliano Canè pronto, a 76 anni, a tornare in pista per difendere i dieci titoli. E la palma di migliore di sempre.