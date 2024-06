Mille Miglia 2024, la quarta tappa da Roma a Bologna

La più lunga, la più f(R)aticosa. Oggi, venerdì 14 maggio la Freccia Rossa punterà verso nord, iniziando la sua risalita dello Stivale: circa 600 chilometri da Roma a Bologna, con il passaggio dai mitici Passi della Futa e della Raticosa, che meglio rappresentano l’audacia delle corse del passato.

La quarta e penultima tappa della Mille Miglia 2024 prenderà il via alle 6.15 da Parco De’ Medici, nella Capitale, poi il museo viaggiante proseguirà alla volta di Civita Castellana, città costruita su tufo vulcanico, per il primo controllo timbro di giornata, seguito dall’ingresso in Umbria e un ulteriore timbro ad Amelia.

Umbria

Tornano nel tracciato di gara della rievocazione anche le prove cronometrate di Baschi, con un breve transito anche su strade bianche. Poi il borgo di Orvieto, mix unico di architettura medievale e arte rinascimentale, accoglierà gli equipaggi in gara, con uno spettacolare passaggio davanti al Duomo e il controllo orario in piazza del Popolo.

A pochi chilometri da Orvieto si terrà la prova di media di Castello della Sala: con partenza da Pianlungo, la prova accompagnerà le «vecchie signore» fino al borgo di Ficulle. Proseguendo lungo i territori ternani, immerse tra colline ricoperte da ulivi e vigneti, si terranno le prove cronometrare di Montegabbione, ultima attività prima della sosta a Corciano.

La frazione di Solomeo, borgo del cashmere e dell’armonia, aprirà i suoi vicoli alle auto storiche: il castello, la chiesa di San Bartolomeo e l’Accademia Neoumanistica Aureliana saranno una parte delle bellezze che accompagneranno i piloti fino all’azienda del corcianese più illustre, Brunello Cucinelli. Proprio nella sede produttiva dell’omonimo brand di moda gli equipaggi si godranno il break per il pranzo della quarta tappa.

Riaccesi i motori, le vetture della Mille Miglia raggiungeranno Passignano sul Trasimeno per il controllo timbro. La Freccia Rossa farà quindi il suo ritorno nell’immancabile territorio senese con un controllo timbro a Sinalunga, balcone sulla Valdichiana e, attraverso le iconiche crete senesi, gli equipaggi affronteranno prima le prove cronometrate di San Gimignanello, poi la prova di media ad Asciano, fino ad arrivare in piazza del Campo a Siena per il controllo orario.

Toscana

Lasciato il capoluogo, il serpentone di auto storiche si tufferà nel Chianti: prima le prove cronometrate di Poggio San Polo, poi il controllo timbro di Radda in Chianti. Nei territori della Val di Pesa ci sarà invece la prima e unica attività fiorentina in gara: la prova di media del Passo Testalepre, con i suoi tre rilevamenti segreti. Pochi chilometri e la carovana raggiungerà la città di Prato: nella piazza antistante il Castello dell’Imperatore ci sarà il controllo orario, che anticiperà il tragitto lungo il centro cittadino.

Emilia-Romagna

Gli ultimi chilometri toscani renderanno omaggio alla storia della gara di velocità, con il passaggio dai Passi della Futa e della Raticosa. Ultimo blocco di prove cronometrate a Monghidoro, nell’alto Appennino bolognese, e poi l’arrivo a San Lazzaro di Savena (Comune della città metropolitana di Bologna), con un controllo orario e una successiva sfilata fino a piazza Luciano Bracci.