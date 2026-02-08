Milano Cortina: nello snowboard bronzo per Lucia Dalmasso
Nel derby tutto italiano per la medaglia ha sconfitto Elisa Caffon
Lucia Dalmasso bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard. Nel derby tutto italiano per la medaglia, ha sconfitto Elisa Caffon. Il gigante parallelo femminile di snowboard è stato vinto dalla ceca Zuzana Maderova, che ha conquistato l'oro battendo l'austriaca Helge Payer, medaglia d'argento.
