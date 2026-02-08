Giornale di Brescia
Milano Cortina: nello snowboard bronzo per Lucia Dalmasso

Nel derby tutto italiano per la medaglia ha sconfitto Elisa Caffon
Lucia Dalmasso - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Lucia Dalmasso bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard. Nel derby tutto italiano per la medaglia, ha sconfitto Elisa Caffon. Il gigante parallelo femminile di snowboard è stato vinto dalla ceca Zuzana Maderova, che ha conquistato l'oro battendo l'austriaca Helge Payer, medaglia d'argento.

  3. Ricarica la pagina se necessario