Memorial Borelli: alla prima edizione la Gam Team fa il pieno di successi

È andato in scena nell'ultimo fine settimana a Lamarmora il primo Trofeo An Brescia Memorial Piero Borelli. La manifestazione, dedicata al ricordo dello storico dirigente della società bresciana, ha visto la partecipazione di 700 atleti di 33 società provenienti da tutto il nord Italia. La Gam Team ha trionfato nettamente nella classifica per società. Per quanto riguarda le altre bresciane, quarto posto per i padroni di casa dell'An, ottavo per Canottieri Garda Salò, ventunesimo per Aquatic Center, ventiseiesimo e ventisettesimo per Vittoria Alata Nuoto e Franciacorta Sport.

Si sono dati battaglia atleti dalla categoria Esordienti A alla categoria Assoluti. Tra di loro, ha sicuramente attirato l'attenzione Michele Lamberti. Il 21enne della Gam Team, dopo aver gareggiato a Barcellona nella scorsa settimana, ha trionfato nei 100 farfalla (52''70), 100 stile libero (50''74) e nei 200 farfalla (2'00''35). Buoni riscontri per il nazionale azzurro che tra poche settimane risponderà alla convocazione del Ct Cesare Butini per i Mondiali di Budapest. Bene anche le prestazioni di Nicola Roberto. L'atleta veneto, tesserato per la Marina Militare e che si allena con il gruppo Gam sotto, si è messo al collo tre ori nei 400 stile, 200 e 400 misti categoria Assoluti.

Numerosissimi gli altri bresciani che sono saliti sul podio. Tripletta di ori per Noemi Lamberti (Gam) nei 50 farfalla, 100 e 200 stile. Per la Gam il metallo più prezioso è andato al collo anche di Clarissa Savoldi (100 e 200 rana, 200 e 400 misti Ragazzi) Anna Colosio (50 stile Esordienti A), Sophia Dotti (50 stile, 50 farfalla, 100 stile Es.A), Elisa Pasinetti (200, 100 rana Es.A), Alessandra Previtali (200 rana Assoluti), Francesca Bonadei (100, 200 dorso Es.A), Giulia Fabris (100 dorso Ragazzi), Pietro Fanelli (100 farfalla, 200 misti, 200 stile Es.A), Alan Vergine (100-200 farfalla, 200 misti Ragazzi), Sofia Mosca (400 stile, 200 dorso Ragazzi), Emma Tomasoni (400 stile Junior), Davide Grossi (400 stile Ragazzi), Fabrizio Grazioli (400 stile Junior), Claudia Porta (100 rana Assoluti), Ester Barigozzi (100, 200 stile Ragazzi), Greta Fabris (400 misti Es.A)e Michele Chiarini (400 misti Junior).

L'An Brescia è salita in cima podio grazie a Matteo Costa nei 200 rana Junior, Riccardo Giuseppe Saita nei 100 dorso Assoluti ed Erica Guerrato nei 100 farfalla Esordienti A. Tre ori anche per i Canottieri Garda Salò con Nicolò Serpi nei 50, 100 e 200 rana Assoluti. La gioia per l'Aquatic Center di Montichiari è invece arrivata grazie alla prima posizione di Alexandru Nicolas Nastasa nei 100 stile Esordienti A.

